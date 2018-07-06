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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Отсутствие серной кислоты чревато серьезными потерями для экономики

34 Читати новину українською
Владимир Гусак
Владимир Гусак / opposition.org.ua

Отсутствие серной кислоты на предприятиях ГМК приведет к серьезным потерям производителей.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, выступая на заседании Госрегуляторной службы, пишет "Минпром".

При этом он отметил, что вопрос стоимости кислоты не настолько важен, поскольку она занимает небольшую долю в себестоимости продукции.

"Не так важно, будет стоить кислота 30 или 50 долл./тонну по сравнению с теми потерями, которые несут производители при отсутствии кислоты. Если бы отечественные производители серной кислоты могли бы обеспечить металлургов необходимым объемом, не было бы никакой проблемы. Если это решение (о введении квот на импорт кислоты – ред.) вступит в силу с 1 сентября, то несколько коксохимов на несколько дней остановятся и будут огромные проблемы в экономике", – отметил он.

В. Гусак высказался за необходимость отмены решения, принятого Межведомственной комиссией по международной торговле о введении квот на импорт серной кислоты. "Пусть производители и потребители кислоты сядут за стол переговоров. Приедут директора, они сядут и найдут решение, подпишут меморандум и не будет никаких проблем", – предложил депутат.

"У директора коксохимического завода есть много других вопросов, которые гораздо больше влияют на финансовый результат, безопасность труда и эффективность. Я думаю, что это (прямые переговоры между директорами заводов – ред.) было бы лучшим решением и его можно найти", – резюмировал он.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Данное расследование по серной кислоте инициировали Восточный ГОК и объединение "Сумыхимпром".

Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об убытках для национальной экономики от данных лоббистских мероприятий.

Теги: металургия імпорт
Источник: 24 Канал
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