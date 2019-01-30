Отсутствие сна ночью нарушает структуру ДНК

Ученые уже неоднократно утверждают – смены ночью и отсутствие сна плохо влияет на здоровье человека – ведет к развитию ожирения. А у женщин, работающих в ночное время, увеличивается риск развития рака молочной железы.

Группа ученых из Гонконга установила, что отсутствие сна по ночам повреждает ДНК человека, и делает это очень быстро, пишет Wiley..

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Авторы исследования сделали такие выводы, основываясь на опытах, которые они рискнули поставить сами на себе. Так, к примеру, врачи, которые постоянно работали в ночную смену, после ее завершения сдавали кровь на анализы.



Работа ночью нарушает структуру ДНК

Результаты 49 образцов показали, что у тех людей, которые работали в ночное время суток, уровень повреждений ДНК оказался гораздо выше, чем у тех, кто работал днем.

Авторы исследования подчеркивают, что изменения в ДНК были даже после одной ночи без сна.

Пока результаты имеют предварительный характер, но врачам уже очевидно, что ночной график и недостаток сна приводит к хроническим заболеваниям. Это первое исследование, где оценивались количественные повреждения ДНК у здоровых молодых людей с ночным графиком работы.



Изменения в ДНК ученые зафиксировали даже после одной ночи без сна

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