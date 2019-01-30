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      Отсутствие сна ночью нарушает структуру ДНК

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      Отсутствие сна ночью нарушает структуру ДНК
      Отсутствие сна ночью нарушает структуру ДНК / eazysafe.com

      Ученые уже неоднократно утверждают – смены ночью и отсутствие сна плохо влияет на здоровье человека – ведет к развитию ожирения. А у женщин, работающих в ночное время, увеличивается риск развития рака молочной железы.

      Группа ученых из Гонконга установила, что отсутствие сна по ночам повреждает ДНК человека, и делает это очень быстро, пишет Wiley..

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      Авторы исследования сделали такие выводы, основываясь на опытах, которые они рискнули поставить сами на себе. Так, к примеру, врачи, которые постоянно работали в ночную смену, после ее завершения сдавали кровь на анализы.

      Робота вночі порушує структуру ДНК
      Работа ночью нарушает структуру ДНК

      Результаты 49 образцов показали, что у тех людей, которые работали в ночное время суток, уровень повреждений ДНК оказался гораздо выше, чем у тех, кто работал днем.

      Авторы исследования подчеркивают, что изменения в ДНК были даже после одной ночи без сна.

      Пока результаты имеют предварительный характер, но врачам уже очевидно, что ночной график и недостаток сна приводит к хроническим заболеваниям. Это первое исследование, где оценивались количественные повреждения ДНК у здоровых молодых людей с ночным графиком работы.

      Зміни у ДНК вчені зафіксували навіть після однієї ночі без сну
      Изменения в ДНК ученые зафиксировали даже после одной ночи без сна

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Лечение
      Источник: 24 Канал
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