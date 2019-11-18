19:17
18 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Отсылать во Львов на перевоспитание: в России придумали новую страшилки для жителей Донбасса

      75 Читати новину українською
      Представитель России в ТКГ подхватил маразм Скабеевои о депортации жителей Донбасса / kommersant.ru

      Российские СМИ начали массово тиражировать заявление пропагандистки Ольги Скабеевой о "тайном плане СНБО по реинтеграции Донбасса". По словам пропагандистки, сразу после возвращения украинского контроля над оккупированными территориями их жителей для "перевоспитания и принудительной украинизации" будут депортировать во Львов.

      Российская пропаганда не была бы российской пропагандой, если бы бред "авторитетной журналистки" не подхватили политики. Так, представитель России в ТКГ в Минске Борис Грызлов начал призывать украинскую власть воздержаться от "ужасного сценария", о котором якобы сообщили украинские СМИ (на самом деле они писали только о новом фейле Скабеевой). Слова Грызлова процитировало издание "ТАСС".

      К слову: Новый этап гибридной войны: Россия на Донбассе готовит новое поколение, которое будет ненавидеть Украину

      Он заявил, что "информация" о принудительной депортации жителей ныне оккупированного Донбасса носит исключительно провокационный характер и лежит за пределами мирного урегулирования развязанной Россией войны.

      Грызлов также отметил, что подобная позиция не соответствует соблюдению Минских договоренностей и может быть крайне негативно воспринята жителями оккупированной его страной территории Украины.

      Хотел бы призвать Киев воздержаться от возможных заявлений и действий, несущих провокационный характер. Такие заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков,
      – заявил Грызлов.

      В чем заключается очередной бред Скабеевой и кто еще ее поддержал?

      Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что согласно с реинтеграционным планом СНБО, жителей ныне оккупированных территорий Донбасса будут депортировать во Львов на "перевоспитание бандеровцев". Для тех, кто не говорит на украинском, реинтеграционный план еще проще – "чемодан, вокзал, Россия".

      Старческий маразм Скабеевой подхватил и главарь донецких боевиков Денис Пушилин. Тот заявил, что киевская власть уже давно живет мечтами избавиться от "народа Донбасса".

      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня
      1634
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе Новости Украины Новости России Новости политики Оккупированные территории Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 19:01 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 94
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня , 17:45 Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      Євгенія Мазур 1633
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      сегодня , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      86
      Омелян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности
      сегодня , 17:30 Омелян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности
      Катерина Петренко 137
      Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1
      сегодня , 17:05 Новинки из Украины: чем оснащен многофункциональный вертолет Ми-2 МСБ-1
      Злой Одессит 718
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук