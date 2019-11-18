Отсылать во Львов на перевоспитание: в России придумали новую страшилки для жителей Донбасса
Российские СМИ начали массово тиражировать заявление пропагандистки Ольги Скабеевой о "тайном плане СНБО по реинтеграции Донбасса". По словам пропагандистки, сразу после возвращения украинского контроля над оккупированными территориями их жителей для "перевоспитания и принудительной украинизации" будут депортировать во Львов.
Российская пропаганда не была бы российской пропагандой, если бы бред "авторитетной журналистки" не подхватили политики. Так, представитель России в ТКГ в Минске Борис Грызлов начал призывать украинскую власть воздержаться от "ужасного сценария", о котором якобы сообщили украинские СМИ (на самом деле они писали только о новом фейле Скабеевой). Слова Грызлова процитировало издание "ТАСС".
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Он заявил, что "информация" о принудительной депортации жителей ныне оккупированного Донбасса носит исключительно провокационный характер и лежит за пределами мирного урегулирования развязанной Россией войны.
Грызлов также отметил, что подобная позиция не соответствует соблюдению Минских договоренностей и может быть крайне негативно воспринята жителями оккупированной его страной территории Украины.
Хотел бы призвать Киев воздержаться от возможных заявлений и действий, несущих провокационный характер. Такие заявления и действия могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков,
– заявил Грызлов.
В чем заключается очередной бред Скабеевой и кто еще ее поддержал?
Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что согласно с реинтеграционным планом СНБО, жителей ныне оккупированных территорий Донбасса будут депортировать во Львов на "перевоспитание бандеровцев". Для тех, кто не говорит на украинском, реинтеграционный план еще проще – "чемодан, вокзал, Россия".
Старческий маразм Скабеевой подхватил и главарь донецких боевиков Денис Пушилин. Тот заявил, что киевская власть уже давно живет мечтами избавиться от "народа Донбасса".
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