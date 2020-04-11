Отвага прекрасна: Dove показала трогательное видео с лицами врачей после работы в масках

Известный бренд личной гигиены Dove опубликовал ролик под названием "Прекрасная отвага". Таким образом компания хотела поблагодарить медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса во всем мире.

Видеоролик опубликовали на ютуб-канале компании. На видео показаны лица медицинских работников после часов ношения масок и защитных костюмов.

Важно Вакцина от коронавирус может быть готова в сентябре, – The Times

Представитель Dove US рассказал, что видео создали, чтобы люди могли увидеть невероятных работников здравоохранения на передовой и узнали об их реалиях и ежедневных героических поступках.

Courage Is Beautiful показывает образы людей, которые борются за нашу безопасность каждый день, демонстрируя самопожертвование и ставя своих пациентов и общество на первое место,

– сказал представитель компании.

Снимки врачей после часов тяжелого труда принадлежат итальянскому фотографу Альберто Джулиани.

Обратите внимание! Из-за большого количества пациентов врачи по всему миру вынуждены носить средства защиты чуть ли не круглосуточно. Речь идет об индивидуальных масках и костюмах, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле.

Компания Dove показала ролик с лицами медиков: смотрите видео

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 11 апреля в мире зафиксировали 1 722 429 случаев заболевания COVID-19, из них 104 775 человек умерли, еще 389,292 человека выздоровели.

заболевания COVID-19, из них еще 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Теперь его фиксируют даже на маленьких островах.

Теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Большинство стран закрыли свои границы и ввели жесткий карантин. К примеру, в Италии люди не могут выходить на улицы без необходимости.

К примеру, в Италии люди не могут выходить на улицы без необходимости. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Например, крематорий Бергамо в Италии не может справиться с большим количеством тел, поэтому умерших перевозят из города.



Лица врачей после работы в масках / Инфографика 24 канала