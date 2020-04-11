Отвага прекрасна: Dove показала трогательное видео с лицами врачей после работы в масках
Известный бренд личной гигиены Dove опубликовал ролик под названием "Прекрасная отвага". Таким образом компания хотела поблагодарить медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса во всем мире.
Видеоролик опубликовали на ютуб-канале компании. На видео показаны лица медицинских работников после часов ношения масок и защитных костюмов.
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Представитель Dove US рассказал, что видео создали, чтобы люди могли увидеть невероятных работников здравоохранения на передовой и узнали об их реалиях и ежедневных героических поступках.
Courage Is Beautiful показывает образы людей, которые борются за нашу безопасность каждый день, демонстрируя самопожертвование и ставя своих пациентов и общество на первое место,
– сказал представитель компании.
Снимки врачей после часов тяжелого труда принадлежат итальянскому фотографу Альберто Джулиани.
Обратите внимание! Из-за большого количества пациентов врачи по всему миру вынуждены носить средства защиты чуть ли не круглосуточно. Речь идет об индивидуальных масках и костюмах, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле.
Компания Dove показала ролик с лицами медиков: смотрите видео
Коронавирус в мире: главное
- По состоянию на 11 апреля в мире зафиксировали 1 722 429 случаев заболевания COVID-19, из них 104 775 человек умерли, еще 389,292 человека выздоровели.
- 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Теперь его фиксируют даже на маленьких островах.
- Большинство стран закрыли свои границы и ввели жесткий карантин. К примеру, в Италии люди не могут выходить на улицы без необходимости.
- Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Например, крематорий Бергамо в Италии не может справиться с большим количеством тел, поэтому умерших перевозят из города.
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