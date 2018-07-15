Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели

Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Хорваты поддерживают украинцев в стремлении сохранить территориальную целостность

Денис Шелер уже 4 года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Сейчас использует военный опыт, чтобы отстоять целостность Украины.

"Во время войны в Хорватии там были и националисты, и патриоты, которые между собой за экономику трогали друг друга, но когда речь шла о территории: освобождать или не освобождать, строить армию или нет, они были вместе "ЗА"! Но в Украине я этого не вижу" – отметил Денис Шелер.

Таких как Денис много. Большинство – ветераны войны на Балканах. А вот экс-футболист и почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич начал программу реабилитации для детей военных. Что такое боль и страдания он знает из собственного опыта, ведь когда начали бомбить Хорватию ему было 12 лет.

Смотрите видео о хорвате, который воюет за Украину

Кто может купить роскошную резиденцию Межигорье

На днях в правительстве заявили, что выставят на продажу роскошную резиденцию Межигорье – символ коррупции предыдущей власти, где бегал по пенькам президент-беглец Виктор Янукович и откуда он убежал, когда на Майдане убивали людей. Так вот, огромную территорию хотят реализовать на конкурсе.

Смотрите видео о том, кому отдадут Межигорье



Украинскую семью с тремя детьми без объяснений депортировали из Нидерландов

Украинскую семью, которая 17 лет прожила в городе Кулемборг, что в Нидерландах, без вещей и без объяснений самолетом отправили в столицу Украины. Супружество, которое имеет троих детей, родом из оккупированного Донецка.

Более тысячи жителей городка Кулемборг вышли на поддержку украинской семьи, которую неделю назад депортировали из страны. В руках нидерландские дети держали плакаты с именами своих одноклассников – Максима, Дениса, Арины.

Смотрите видео о том, почему выпроводили семью, и что с семьей сейчас