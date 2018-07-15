Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Хорваты поддерживают украинцев в стремлении сохранить территориальную целостность
Денис Шелер уже 4 года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Сейчас использует военный опыт, чтобы отстоять целостность Украины.
"Во время войны в Хорватии там были и националисты, и патриоты, которые между собой за экономику трогали друг друга, но когда речь шла о территории: освобождать или не освобождать, строить армию или нет, они были вместе "ЗА"! Но в Украине я этого не вижу" – отметил Денис Шелер.
Таких как Денис много. Большинство – ветераны войны на Балканах. А вот экс-футболист и почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич начал программу реабилитации для детей военных. Что такое боль и страдания он знает из собственного опыта, ведь когда начали бомбить Хорватию ему было 12 лет.
Смотрите видео о хорвате, который воюет за Украину
Кто может купить роскошную резиденцию Межигорье
На днях в правительстве заявили, что выставят на продажу роскошную резиденцию Межигорье – символ коррупции предыдущей власти, где бегал по пенькам президент-беглец Виктор Янукович и откуда он убежал, когда на Майдане убивали людей. Так вот, огромную территорию хотят реализовать на конкурсе.
Смотрите видео о том, кому отдадут Межигорье
Украинскую семью с тремя детьми без объяснений депортировали из Нидерландов
Украинскую семью, которая 17 лет прожила в городе Кулемборг, что в Нидерландах, без вещей и без объяснений самолетом отправили в столицу Украины. Супружество, которое имеет троих детей, родом из оккупированного Донецка.
Более тысячи жителей городка Кулемборг вышли на поддержку украинской семьи, которую неделю назад депортировали из страны. В руках нидерландские дети держали плакаты с именами своих одноклассников – Максима, Дениса, Арины.
Смотрите видео о том, почему выпроводили семью, и что с семьей сейчас
В Тернополе агробизнес развивают необычными способами: известность на всю Украину
Огород в квартире. В Тернополе двое горожан превратили однокомнатную квартиру в многоэтажке на оригинальную теплицу. Выращивают не только привычные для нас овощи, укроп и петрушку, но и так называемую миниатюрную зелень. Ее сейчас активно применяют в кулинарии. А за несколько километров от Тернополя есть и большая теплица. Ее создала семья, которая внедряет зарубежный опыт выращивания миниатюрной зелени.
Смотрите видео про интересные и полезные идеи тернополян
На Львовщине официально открыли приют для медведей
Под Львовом открыли медвежий приют "Домажир", где к новой жизни адаптируются восемь косолапых, которых спасли после жестокого содержания.
Первым жителем убежища "Домажир", что под Львовом, был медведь Потап. С того времени прошло 2 года и сегодня на восьми гектарах леса живет восемь жителей. Все они с непростой судьбой.
Смотрите видео об истории создания приюта и спасении медведей