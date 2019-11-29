Отвел в заброшенное здание и изнасиловал: киевлянина подозревают в развращении школьницы

В Киеве задержали 41-летнего жителя, которого подозревают в изнасиловании десятилетней девочки. Полиция выбрала ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Через социальные сети злоумышленник налаживал контакт с несовершеннолетними, добавлялся к ним в друзья и начинал общение. "Познакомившись с 10-летней школьницей, мужчина начал посылать ей сообщения сексуального содержания и фотографии порнографического характера", – сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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После встречи с потерпевшей, мужчина отвел ее в недостроенное заброшенное здание, где и изнасиловал школьницу.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетней особы и совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступлений.