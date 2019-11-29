12:41
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Отвел в заброшенное здание и изнасиловал: киевлянина подозревают в развращении школьницы

      2 Читати новину українською
      В Киеве мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку / kyiv.gp.gov.ua

      В Киеве задержали 41-летнего жителя, которого подозревают в изнасиловании десятилетней девочки. Полиция выбрала ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Через социальные сети злоумышленник налаживал контакт с несовершеннолетними, добавлялся к ним в друзья и начинал общение. "Познакомившись с 10-летней школьницей, мужчина начал посылать ей сообщения сексуального содержания и фотографии порнографического характера", – сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

      Важно: На Волыни трое мужчин изнасиловали и жестоко избили девушку

      После встречи с потерпевшей, мужчина отвел ее в недостроенное заброшенное здание, где и изнасиловал школьницу.

      Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетней особы и совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

      Когда в Украине будет Черная пятница: дата
      сегодня
      17675
      Теги: Новости Киева Изнасилование Дети и несовершеннолетние Прокуратура Киева Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Свіжа соціологія як електоральний "привіт" Зе-команді, або Чого люди чекають від Зеленського
      Наталя Ромашова 351
      сегодня , 10:30 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 1266
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      170
      сегодня , 08:40 Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 1274
      сегодня , 08:05 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 982
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук