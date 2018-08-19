Ответ АП Путина матери Сенцова и плавающие маршрутки во Львове – топ-5 видео недели

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Администрация Путина прислала маме Сенцова ответ на просьбу о помиловании сына

Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

"Вместе с тем поясняем, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание",— говорится в ответе АП РФ к Людмилы Сенцовой.

Также в АП отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России. Двоюродная сестра Олега Сенцова-Наталья Каплан считает, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

Смотрите видео о просьбе помиловать Олега Сенцова

Затопленный Львов: как город приходит в себя после непогоды Ливни накрыли Западную Украину. В результате обильных осадков накануне под водой оказались улицы сразу нескольких городов: Львова, Дрогобыча на Львовщине и Рахов на Закарпатье. К тому же Львов на несколько часов остался без электротранспорта. Улицы превратились в Венецию, а люди пересели на лодки. Так выглядел львовский перекресток, которйы больше всего пострадал во время вчерашнего ливня, после того как здесь сошла вода. А за пару часов до того, улица была больше похожа на реку. Смотрите видео о последствиях непогоды в Львове В Одессе мужчина облил ребенка кислотой Инцидент произошел в курортной зоне города – на Французском бульваре. Подросток с друзьями сильно шумели под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома. После этого мужчина распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на шее ребенка, голове и туловище появились ожоги. Мать потерпевшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу. Смотрите видео о мальчике, которого облили кислотой Поездов до Москвы не будет: Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией На пятом году войны в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украины на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях. Когда прекратят железнодорожное сообщение, министр не сообщил. Подробности объявят после того, как решение примет правительство. Смотрите видео о транспортном сообщении с Россией

Тернопольщина страдает от нашествия волков

Три села в Тернопольской области страдают от нашествия волков. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники серьезно навредили селянам. У одного хозяина разорвали пятеро овец, у другого – жеребенок. Местные напуганы и боятся выходить из дома, ведь время ото времени даже слышат вой хищников. Охотники говорят, чтобы выследить волка, нужно организовать отряд из минимум сотни человек. До того, чтобы охотиться на волка, необходимо получить специальное разрешение.

Смотрите видео о волках на Тернопольщине