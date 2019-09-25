Корпорация КРТ отреагировала на обвинения Кравцова

В связи с резонансными заявлениями руководителя правления АО "Укрзализныця" Кравцова Е. о якобы возможных убытках при закупках анкеров АЗ-2, мы как национальная компания-производитель железнодорожных скреплений не можем молчать и наблюдать за откровенными манипуляциями правления АО УЗ.

Мы считаем, что такие некомпетентные заявления являются только прикрытием несостоятельности нынешнего руководства АО УЗ в реализации программы развития железной дороги и коррупционным лоббированием определенных поставщиков устаревшего и дорогого скрепления.

Объясняем почему.

Чтобы перевозки на железной дороге были надежными и безопасными, нужно постоянно ремонтировать и обновлять железнодорожные пути. Например, в этом году по плану УЗ должны отремонтировать 271 км пути, но по результатам трех кварталов – работы проведены только на 98 км!

Но вопрос не в количестве отремонтированных километров, а в качестве и технологии. Потому что можно модернизировать путевые пути устаревшим способом – болтовым скреплением (советское наследие), или как это делают в Европе – современным упругим скреплением. Не будем вдаваться в технические особенности, но именно упругое скрепление дает простоту и надежность, а значит оптимальную цену и безопасность перевозок. К примеру, старое скрепление СБ 65 имеет 21 деталь и на 1 км пути 14 720 болтов, которые постоянно нужно обслуживать: докручивать гайки, смазывать. А упругое имеет всего 5 деталей и не требует частого обслуживания.

Несмотря на многолетнее сотрудничество и тысячи модернизированных путей благодаря упругому скреплению, изготовленному нашим предприятием, а также несмотря на заключенные соглашения по результатам торгов с ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал" и ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона", правление Укрзализныци отказывается от продукции и планирует проводить ремонт путей с помощью устаревших скреплений типа КБ. И это в XXI веке, когда практически все ведущие европейские страны используют упругие.

Проанализировав рынок закупок, очевидно, что скрепления типа КБ значительно дороже от упругих производства "Корпорации КРТ". (Табличка сравнения цен приведена ниже).

Шпала с болтовым скреплением дороже шпалы с упругими скреплением на 443,0 грн, то есть укладка 1 км пути на скреплении КБ приведет к перерасходу на 815 000 грн.

Также Евгений Кравцов обвиняет "Корпорацию КРТ" в якобы перепродаже готовых закладных анкеров, приобретенных в Белоруссии. ООО НПП "Корпорация КРТ" в собственных активах имеет литейное производство, выливает анкеры закладные типа АС-2, АС-2.К. Да, мы закупаем качественное сырье в других странах, в частности в Белоруссии для обеспечения больших объемов поставки анкеров для шпальных заводов, которое на специальном оборудовании механически обрабатываем, чтобы привести до необходимых размеров и стандартов. Мы приглашаем господина Кравцова на наше производство, чтобы он это увидел собственными глазами.



Фото производственного цеха "Корпорации КРТ"

В такой ситуации считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы, чтобы предупредить попытку перерасхода средств АО "Укрзализныци" более чем на 30% на закупку устаревших скреплений, что достоверно содержит коррупционную составляющую.

Также обращаемся к Президенту и Премьер-министру с требованием дать оценку вредным и неэффективным действиям правления АО "Укрзализныця", которые наносят ущерб железнодорожной отрасли, экономике государства и ставят под угрозу безопасность перевозок на железнодорожных путях.