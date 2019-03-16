Ответ обязательно будет, – в России прокомментировали новые санкции от ЕС, США и Канады

В Москве в своем стиле прокомментировали новые антироссийские санкции – их ввели Евросоюз, США и Канада за нападение на украинские корабли вблизи Керченского пролива и постоянную агрессию в Украине.

Ничего "нового и неожиданного" в санкционных списках российский МИД не увидел, при этом там пообещали "практический ответ", который "непременно последует".

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Европейский союз, США и Канада 15 марта ударили по России новыми санкциями. Прежде всего – за захват украинских моряков вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Для всех, кроме, наверное, авторов подобных решений, очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их не было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам. Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, считают, что если еще нажать, Россия начнет следовать их установкам,

– написало российское ведомство, отметив, что "такого не будет".

Канадские санкции в МИД России прокомментировали отдельно. Там считают, что премьер-министру Канады Джастину Трюдо было бы "важнее сконцентрироваться на решении весьма непростых внутриполитических проблем, чем зря разыгрывать свою русофобскую карту".

"Однако у канадской власти, судя по всему, появилась патологическая "санкционная зависимость", от которой они не могут избавиться. Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские "черные списки" северный сосед США пытается даже в чем-то "превзойти" своего "большого брата", – пишут российские дипломаты.

Кто попал в санкционный список от ЕС

Российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, участвовавшие в захвате украинских моряков в Керченском проливе:

Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя;

Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму;

Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;

Алексей Саляев – командир корабля "Дон";

Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";

Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;

Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю;

Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

Теперь санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компании.

Кто попал в список от США

Здесь фигурируют четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе:

Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.

Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

А еще здесь – 6 российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для оказания услуг российским военным:

Ярославский судостроительный завод, который строил судна для российской для ФСБ и Министерства обороны России;

Зеленодольський завод судостроительного завода им. Горького – один из крупнейших производителей судов в России, выпускает для российского флота фрегаты и корветы;

АО "Концерн Океанприбор" – производитель гидроакустического оборудования и поставляет комплектующие для ВМФ России;

ПАО "Звезда" – поставщик дизельных двигателей для ВМФ России;

АО "Завод Фиолент" – производитель электроники в Крыму, что поставляет детали для использования в российской военной технике. Фиолент был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма в 2014 году;

"Судокомпозит" – крымский производитель оборонных компонентов, поставляемых для российского военного использования. Был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма;

ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" – одна из крупнейших строительных компаний Крыма;

ООО "Новые проекты" – имеет лицензии на проведение геологических исследований, разведку и добычу углеводородных сырьевых материалов в Черном море.

Кто попал в список от Канады

Здесь – 114 физических и 15 юридических лиц, фигурируют персоны, приближенные к российскому президенту Владимиру Путину.

В частности, в список попали глава правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, соратник Путина миллиардер Игорь Ротенберг, главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов.

Кроме того, под санкции попали государственные российские оборонные компании, такие как "Сухой", "МиГ", "Оборонлогистика".

Как Россия захватила украинские корабли вблизи Керченского пролива?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.