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Ответить должны и сами преступники, и те, кто их поддерживает, – Климкин о химатаке в Сирии

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Глава украинского МИД Павел Климкин
Глава украинского МИД Павел Климкин / Фото из открытых источников

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что за преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

Об этом он написал в Twitter.

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"За него (преступление – ред.) должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", – написал министр.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими. В правительстве США отметили, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конечном итоге будет нести ответственность за вероятные атаки.

Теги: Новости Украины Новости политики Война в Сирии МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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