Ответить должны и сами преступники, и те, кто их поддерживает, – Климкин о химатаке в Сирии
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что за преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.
Об этом он написал в Twitter.
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"За него (преступление – ред.) должны понести ответственность и сами преступники, и те, кто их поддерживает. Еще одно вето России на резолюцию СБ ООН относительно химического оружия в Сирии станет таким же вето по MH17", – написал министр.
Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими. В правительстве США отметили, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конечном итоге будет нести ответственность за вероятные атаки.