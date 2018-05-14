Ответственность за провал закона об Антикоррупционном суде будет лежать на Порошенко, – Шабунин

Об Антикоррупционном суде в Украине, формуле "Роттердам+" и открытии Керченского моста – в программе "Pro новости" рассказал журналист Виталий Шабунин, энергетический эксперт Андрей Герус и эксперт Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

Об Антикоррупционном суде в Украине

"Не представляю, что еще можно сделать, чтобы заставить парламент проголосовать за антикоррупционный суд. Даже министры иностранных дел Большой семерки сегодня призвали к этому и они сегодня представляли правительства своих стран. МВФ прямо сказал: нет антикоррупционного суда – нет транша. В следующих 1,5 года они должны предоставить Украине 11 миллиардов долларов, если этого не будет на Украину ждет экономический коллапс", – сказал антикоррупционер Шабунин.

Ответственность за провал закона об Антикоррупционном суде будет лежать на Президенте Украины Петре Порошенко. Поэтому он разблокирует этот процесс, или потеряет не только свою репутацию, но и экономику Украины. Я думаю, что в преддверии выборов, под бешеным давлением извне и изнутри, они будут вынуждены проголосовать,

– отметил журналист.

О формуле "Роттердам+"

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк рассказал, что методика образования оптовой цены на электроэнергию с применением так называемой формулы "Роттердам+" настолько прозрачна, что все украинцы поняли, как на этой формуле через тарифы со всех снимают специальную ренту, которая идет на финансирование самого богатого олигарха Ахметова, и тех, с кем он заключил договоренности. Прозрачно не значит справедливо.

"В Украине угля достаточно на экспорт, но он продается дешевле венгерским покупателям, чем украинским потребителям. В шахтеров задолженность по зарплате составляет 2 месяца невыплаченных средств за март и апрель, а сегодня мы уже имеем середину мая. Мы оплачиваем самый дорогой уголь в мире – 2535 гривен. Зато в Роттердаме дешевле на 35%. Это именно та четкая картинка, где можно заметить кто на этом зарабатывает, а кто является крайним", – отметил Герус.

Об открытии Керченского моста

Эксперт Майдана иностранных дел Андрей Клименко считает, что открытие Крымского моста и та чрезвычайная сумма, которая была потрачена на этот проект, создает исключительно имидж Владимира Путина. Россияне показали, что они лучше откажутся от хлеба с маслом, но мост таки построят.

Именно героизм украинских патриотов заставил Путина потратить около 15 миллиардов долларов на такой дорогостоящий проект, и еще будет потрачено очень много на его содержание. Но Украина не имела и не имеет сейчас никаких инструментов для того, чтобы как-то помешать эксплуатации этого проекта,

– заявил Андрей Клименко.