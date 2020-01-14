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      Отвод новых прокуроров по делу экс-беркутовцев: они способствовали их освобождению для обмена

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      Прокуроры по делу экс-беркутовцев / hromadske.ua

      Святошинский районный суд Киева отвел группу новых прокуроров по делу бывших беркутовцев, подозреваемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году. Это те же прокуроры, которые ходатайствовали о смягчении мер экс-беркутовцам в Апелляционном суде для их участия в обмене.

      В то же время суд не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Куцего, поскольку его не было на заседании.

      К теме: Боевики поставили Украине ультиматум относительно бывших "беркутовцев", – Лутковская

      Следующее заседание назначили на 11:30 17 марта, чтобы новые прокуроры могли ознакомиться с материалами дела.

      По мнению суда присяжных, действия прокуроров порождают сомнения в их беспристрастности.

      Ходатайство об отводе прокуроров подала представительница потерпевших Евгения Закревская. Основаниями отвода Закревская назвала то, что во время рассмотрения апелляций новая группа прокуроров не выполняла свои процессуальные обязанности — не поддерживали государственное обвинение.

      Какая позиция у адвокатов бывших беркутовцев

      Адвокаты экс-беркутовцев, со своей стороны, выступили против отвода прокуроров, потому что считают их честными и профессиональными. Перед этим адвокаты сообщили, что не знают, где сейчас находятся их подзащитные. Они рассказали, что не общались с бывшими беркутовцами после обмена.

      По словам адвоката Александра Горошинского, они имеют бессрочный договор со своими подзащитными и будут представлять в апелляционной инстанции при необходимости.

      Почему родственники Небесной Сотни против новых прокуроров по делам Майдана?28 декабря 2019 года суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", предположительно причастных к убийствам на Майдане в 2014.

      Перед этим ГПУ заменила группу прокуроров, которая занималась делом все предыдущие годы и была против изменения подозреваемым экс-беркутовцам меры пресечения.

      29 декабря экс-беркутовцев обменяли на украинцев, бывших в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях.

      К теме: Политическое решение вопреки закону, – Transparency International об освобождении экс-беркутовцев

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Небесная Сотня Беркут
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