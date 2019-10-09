Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона

О том, чем разведение войск на Донбассе неприемлемо, как относятся местные жители к украинским армейцам и почему прекращение войны возможно исключительно силовым наступлением наших бойцов, в эксклюзивном интервью с военным 503-го отдельного батальона морской пехоты по кличке "Дизайнер".

"Дизайнер" – военнослужащий Вооруженных сил Украины, младший сержант, пулеметчик. В составе 503-го батальона морпехов он уничтожает оккупанта полтора года, а в целом защищает Украину от российской вооруженной агрессии на Донбассе с 2015-го.

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Также читайте в интервью, с чего для украинского военного началась война, какие бои были самыми тяжелыми, о фронтовых побратимах и какими необычными способами украинские армейцы преодолевают военную рутину.

О первом боевом опыте и том, как сепаратисты спутали украинских армейцев с "американским спецназом"

С чего начался твой военный путь?

Во время потасовки после Майдана я попал в списки на Восток. Простоял в очереди 5 часов, дали бумажку и пообещали позвонить. Но не позвонили. А в начале лета 2015-го пришла повестка. Далее – Ровенский полигон, где я прозрел... Это была шестая волна мобилизации, когда брали всех. Лютая солянка. Мне повезло, что у нас сформировалась группа из 12 человек, которые пришли туда действительно воевать. Мы откололись от основной массы и начинали несколько отдельно работать.

Ротный капитан хотел впихнуть нас сразу же в разведку в 130-тый батальон. Мы адекватно понимали, что не имеем опыта и достаточной физической подготовки для этого. С полигона под ровно наша группа поехали с представителем 12-й ОМПБ, который имел список с нашими именами и должностями. Поэтому мы написали отношение, немного "наломали дров" командиру и за свой счет поехали на войну. Так я попал в 12-й отдельный мотопехотный батальон "Киев". В 2014-м их нормально накрыло под Дмитриевкой. А на то время они воевали на Луганщине, имели базу в Бахмуте охраняли "грады" и "ураганы" и занимались сопровождением 26-й отдельной аэромобильной бригады.



Прибытие бойцов с Ровенского полигона в 12-й батальон "Киев" в 2015-м

Каким был первый боевой опыт?

Это произошло в конце службы. Месяц мы контролировали участок в районе "водокачки" под Ясиноватой, а в августе 2016-го нас приобщили к 72-й бригаде отдельной механизированной бригады. Стояли напротив водонапорной станции, по которой боевики могли в любой момент попасть, хоть она и попадала под защиту ОБСЕ. Однако у нас было довольно спокойно. Очень часто работали минометы, но преимущественно по соседним позициям. Российские боевики ставили минометы на платформы и катались туда-сюда, поэтому их было сложно вычислить... Как-то в ответ на минометный огонь мы "вжарили" так, что на следующий день по сепарским новостям испуганный паренек говорил, что на Донбасс зашел американский спецназ.

Труднее всего было, когда мы ходили в "секрет". Как это? Отходишь от своей позиции на определенную дислокацию, где может прийти враг. И занимаешь там позицию, делая наблюдательный пункт между нами и ими. Так вот, с той точки, где мы сидели, было до сепаров 150 метров и 50 метров до дороги, где они ходили. Конечно, было немало выстрелов. Но ты не успеваешь бояться, ибо сознание уже изменено. Это все делалось автоматически и воспринималось как экшн, а не что-то страшное. Уже потом при спокойном анализе понимаешь, что произошло.

Еще был интересный момент, который можно считать одним из первых боевых опытов. Государственный праздник, 5 утра, мы лежим тихонько, прислушиваемся и вдруг слышим как наши ребята начинают петь гимн Украины! До сепарских позиций был километр... Враг услышал пение, началась "стрелянина", ребята закончили гимн и начали валить по сепарам. Велся сильный перекрестный огонь...

Какие боевые задачи с первого года на войне запомнились?

Сначала мы под Солидаром охраняли "Грады". Далее-реактивные установки под Святогорском, затем немало позиций и задач. Мы занимались охраной военных объектов, охраной и сопровождением военной боевой техники. Средний возраст нашей группы – 36 лет, то есть взрослые люди, которые чувствуют ответственность. Мы шли туда с четким осознанием – воевать.

Никто не думал, что война продлится шесть лет, и это еще не конец... Тогда все были разочарованы, потому что ожидали другого. Были рады, когда нас перебросили под Ясиноватую. Дистанция до врага – километр! Но и тогда особых конфронтаций и активных действий не было. Боевые задачи сводились к наблюдению и "стрелялкам". Мы ожидали большего. Поэтому самое сильное впечатление – разочарование.

Что из приятного? Появились собратья, с которыми мы общаемся и по сей день. Часть тех людей, с которыми я ехал в автобусе в Киеве и прошел всю службу, и сейчас со мной в 503-м батальоне. Некоторые планируют переходить к нам, некоторые уже подписали контракт резервиста с моим батальоном. Мы остались семьей.

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Об отношении к мирной жизни и почему украинский защитник решил вернуться на войну в составе именно 503-го отдельного батальона морпехов

Как ты воспринимал "гражданку" после войны и командировки на мирную территорию?

После ротации год я был гражданским человеком. Киев стал для меня узким. В этом муравейнике некомфортно себя чувствовал после того, как прожил год в блиндаже без суеты и беготни. Тянуло назад. На войне жить значительно проще, там черное – это черное, белое – это белое. Ты понимаешь, откуда тебе прилетит и что можешь сделать.

Много значит единство побратимства, потому что не ожидаешь измен и подножек, которые в гражданской жизни на каждом шагу. Становишься более доверчивым к людям, но по приезду понимаешь весь тот трэш, который здесь творится. Я ехал в 2015-м с одной страны на волне новой полиции, активизма, а приехал в совершенно другую, где "менты" остались старыми "ментами", титушня в Киеве продолжает крышевать незаконные застройки и прочее. На "гражданке" я помогал знакомым волонтерам, но решил вернуться на войну.

Почему выбрал именно 503-й отдельный батальон морской пехоты?

Потому что хотел пойти в действительно боевое подразделение без совкового идиотизма вроде строевой подготовки или построения "на нуле". Не хотелось попадать в подразделение, где "аватары", потому что это могло стоить мне жизни. Полгода узнавал, где есть адекватные командиры и военные, которые имеют вооружение, где воюют. Собрат Андрюха показал мне 503-й батальон морпехов и рассказал о командире. Заинтересовали видео батальона в YouTube.

Видео 503-го батальона

Почему в конце концов решил присоединиться к ним? Потому командир Вадим Сухаревский – один из первых в ВСУ, кто открыл огонь в ответ. Когда был приказ не стрелять, он, несмотря ни на что, спасал своих ребят. Это было правильно, ведь у нас длилась антитеррористическая операция. Логично, если ты видишь террориста-захватчика с оружием в руках, то должен его уничтожать, пока он не уничтожил тебя. 503-й батальон – боевое подразделение, ребята не просто в окопах сидят и ждут, а изрядно вкапываются. Действительно, как барсуки.

В апреле 2018-го я приехал в Мариуполь к командиру на собеседование, ведь только после собеседования можно подписать контракт. Это мне понравилось, потому что человеку не безразлично, кого он набирает. Биография командира тоже понравилась: он принимал участие в миротворческих боевых компаниях и прошел от рядового состава до майора, хорошо относится к бойцам и знает на собственном опыте как это быть командиром и офицером.

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А что было дальше?

Так вот, мы 15 минут поговорили с командиром и я подписал контракт. Дальше была защита Водяного с мая по октябрь 2018-го. Наша позиция была "на нуле" – на расстоянии от 200 до 300 метров до позиций сепаров и стояла в чистом поле.

О пропаганде "русского мира", отношении жителей Донбасса к украинским армейцам и какова вероятность полномасштабной войны

Как относились и сейчас относятся к украинским армейцам местные жители?

Интересный кейс был в Бахмуте в 2016-ом. Мы пошли в магазин в город и уже по дороге назад возле нашей базы увидели женщину сепарского вида, которая кричала: "Зачем вы приехали на Донбасс воевать? Вас никто не звал!" У нас был ступор... Конечно есть люди, которые болеют за украинских армейцев, но отношение большинства местных, которые остались на Донбассе, до сих пор негативное. Хоть бойцы и помогают. Мы в Солидар отдавали крупы, консервы и т. п. в местный садик. Помогали многодетной семье "атовца", который был на войне. Понимаешь, вопрос даже не в том, чтобы изгнать боевиков в Россию, а в том, что будет потом. Факт: мы дойдем до границы. Но что делать дальше с местным населением, среди которого немало пророссийского?

Почему кое-кто из мирного населения Донбасса за шесть лет войны в горниле "русского мира" продолжает воспринимать Россию, как спасение?

Вопрос хороший. По телевизову транслируют российскую пропаганду, которая работает на отдаление от Украины. Но не пропагандой единой... Люди, живущие на первых линиях, хорошо знают, что по ним палят сепары. Несмотря на это, а также огромную помощь от Красного креста и армейцев, они все равно в большинстве поддерживают мордор. Я не понимаю этих людей, для меня это дикость.

После прекращения войны и перехода Донбасса под украинский контроль, что делать с людьми, которые считают себя оторванными от Украины? Каким образом их интегрировать в украинское пространство?

Их трудно перевоспитать после этого. Это одна из основных причин, которая ступорит при желании силовой очистки от боевиков Донбасса. Силовой захват территории и вытеснение врага за границу возможно, но основной вопрос: что делать с населением? У нас шестой год войны, мы умеем воевать, у нас есть достаточно сильная поддержка Запада, и я не думаю, что Россия осмелится развязать полномасштабную войну.

В таком случае почему до сих пор нет освобождения территорий силовым наступлением?

Потому что нашим политикам и главнокомандующим это не выгодно. Думаю, у них совсем другие интересы, чем отражение врага и возвращение наших территорий.

О том, почему Украина не должна отводить свои войска с занятых территорий Донбасса

Проведи параллели со странами, где насаждался похожий российский сценарий. Что дальше при условии, если украинская армия и дальше не будет идти в наступление?

Начало российской агрессии похоже на все захваты за последние несколько десятков лет. Но у нас был более жестокий отпор врагу, чем в других сценариях, когда РФ просто аннексировала территории и на этом конфликт замораживался. У нас также последние три года пытаются заморозить конфликт. Никаких существенных действий не происходит. А если и есть, то понемногу с подачи бойцов и командиров, которые на передовой.

Отношение местных жителей Донбасса к нашим солдатам и Украине в целом тоже играет роль. Если мы даже отвоюем эти территории, у нас возникает вопрос: что делать с теми людьми, которые сейчас на территории "русского мира"? Не знаю. Они будут улыбаться, а потом нож в спину. Ни полиция, ни надзиратели не помогут. На урегулирование этой проблемы уйдет немало времени.

Почему не стоит проводить разведение войск на Донбассе?

Удобно быть против войны, когда ты ее видишь только с экрана телевизора. Я категорически против прекращения огня, наоборот только за наступление наших войск. Это сложно, но возможно. Не Украина должна отводить войска, а Россия должна освободить наши территории. Видишь врага – стреляй... Отвод украинских войск неприемлем!

Спросите себя, стоит ли отдавать захватчику родную землю, на которой ребята почти ежедневно проливают кровь, на которой погибают от пуль захватчика, защищая каждый метр своей, нашей Украины?! И тот кто готов на такое согласиться... У меня нет слов, которыми мог бы описать этих людей. Для меня они – не люди и даже не звери, это просто нечто аморфное и бестелесное... Мерзко!

Сейчас мы наблюдаем, как в разгар скандала относительно предательского приказа об отводе войск, то гражданское население, которое еще в начале войны в 2014-м не давало нашим ребятам и технике пройти колонной, чтобы дать отпор врагу и защитить родную Украину, вдруг почувствовало угрозу и недоверие к агрессору. Я имею в виду именно "ватных мышебратьев" и ценителей "русского мира". Однако и патриотов среди местных на Востоке тоже немало. И они также оказались сейчас перед угрозой.

О специфике российской агрессии, тяжелом бое и необычных способах преодоления напряжения

Вернемся к российской агрессии. Какие тактики ведения боя применял враг за все годы войны?

В начале моего пребывания на Донбассе против нас были молодые ребята, которые боялись вступать в бой. Они неохотно шли на свои позиции. Пару раз приезжали на обучение студентики с РФ, те били из пушек и минометов. Далее часть лета были перестрелки, когда они провоцировали, то получали по зубам и достойный отпор. А ближе к осени приехали уже обученные воины, с опытом, которые не боялись лезть в бой. Они начинали стрелять, мы – в ответ. И эти продолжали с нами бодаться.

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Каким был самый тяжелый бой?

Это произошло в середине лета прошлого года. Тогда приехали россияне, которые учились стрелять из пушек. Работали минометы, днем летело все, что могло. Но обошлись без жертв. Каждый бой длился часа полтора, потом перерыв и еще час... Сначала необычно, а дальше привыкаешь к звукам. Понимаешь, откуда и когда может прилететь и куда бить, чтобы это прекратить.

Окопались мы неплохо, везло, потому что был фарт. Но притуплялся инстинкт самосохранения, и ребята уже не так остро воспринимают опасность. Из потерь – трое раненых за полгода и один погибший. Был обстрел и парню попал осколок, он не выжил. Далее ранило воина "Юга". Выстрел из РПГ пролетел рекошетом и взорвался в поле. Мы услышали крики. Оказалось, что "Югу" задела ногу лопасть от РПГ. Дальше мы шутили, что он поймал РПГ за хвост. Я ему до сих пор говорю, что он – наиболее везучий человек, или наоборот, ибо поймал РПГ за хвост в чистом поле.

Война изрядно истощает... Как вы проводили досуг?

У нас были свои забавные приколы, которые давали утешение на войне. Ведь куда без юмора? Например, я иногда надевал синюю дурацкую пижамку, которая всех забавляла. Мне приходилось к друзьям ходить через все село. Часто были обстрелы, я носил броник, аптечку, каску и иногда надевал эту пижамку. Другим было забавно наблюдать, когда чувак в каске, бронике и этой одежке с аптечкой тулит по селу к ребятам.

Еще в Водяном захотелось сделать бургеры и я их сделал, и борщ тоже. С тех пор с удовольствием практикуем окопное меню. Как мы снимаем напряжение? Общаемся, делаем шашлыки, занимаемся спортом, читаем книги. Все как в мирной жизни. Почти...

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