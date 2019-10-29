Отзыв депутатов избирателями: что придумали в "Слуге народа"

Во фракции "Слуга народа" работают над концепцией императивного мандата и отзыва депутатов-мажоритарщиков избирателями. Глава президентской фракции Давид Арахамия считает, что это будет справедливый процесс.

В партийной программе "Слуги народа" было обещание о возможности отзыва нардепов. Об этом в комментарии LB.ua заявил глава фракции Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, подготовка законопроекта об императивном мандате – на стадии разработки рабочей группой. Он также добавил, что депутаты-мажоритарщики "озвучивают справедливую логику о том, что их выбирают люди на округе".

В "Слуге народа" отметили, что нужно правильно прописать такую процедуру:

– избиратели определенного округа смогут отозвать мажоритарщика, если к нему будет недоверие людей;

– нужно определить определенное количество подписей, которые собирают избиратели;

– инициировать процедуру отзыва такого народного депутата;

– устроить перевыборы.

По его прогнозам, до конца года рабочая группа представит концепцию подробнее.

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Что такое императивный мандат?

Это перечень условий, при нарушении которых народного депутата могут отозвать и он перестанет быть депутатом. В наших широтах императивный мандат – явление, которое очень способствует распространению партийных диктатур. Потому что поводом для отзыва мандата у депутата может стать нежелание голосовать так, как говорит партия.

Отметим, что накануне депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции (норма об "императивном мандате") и призвал руководство фракции отказаться от намерений "протолкнуть эту норму тайком".

24 октября в Верховной Раде состоялась встреча между первым вицеспикером и представителями парламента и ЦИК. В ходе встречи обсуждали развитие законодательства относительно народовластия и прямой демократии.

Регулирование каких форм прямой демократии предусматривает инициатива народовластия

– референдумы;

– народные инициативы;

– отзыв депутатов;

– досрочное прекращение полномочий советов по народной инициативе;

– признание закона утратившим силу ("народное вето").