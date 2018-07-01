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Оуэн Уилсон третий раз станет отцом после подтверждения одного условия: детали

61 Читати новину українською
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон / www.hollywoodreporter.com

49-летний американский актер Оуэн Уилсон подтвердит свое отцовство в отношении третьего ребенка, если незнакомая женщина, которая утверждает, что мужчина является отцом ребенка, проведет ДНК-тест на отцовство.

Об этом сообщают инсайдеры издания US Magazine.

На днях незнакомая девушка, имя которой не сообщается, заявила, что беременна от Оуэна Уилсона. Актер в свою очередь не удивился и предложил сделать тест ДНК.

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Инсайдер источника сообщил, что Уилсон готов окружить ребенка родительским вниманием, а также поддерживать финансово, если тест ДНК подтвердит, что это действительно его ребенок.

Если тест на отцовство покажет, что это его ребенок, он, конечно, будет выполнять все свои родительские обязанности,
– подчеркнул инсайдер.

К слову, у Оуэна уже есть двое сыновей: семилетний Роберт Форд от его бывшей девушки Джейд Дуэлл и четырехлетний Финн от личного тренера Кэролайн Линдквист. С двумя сыновьями у актера прекрасные отношения и почти ежедневно мужчина пытается с ними проводить время.

Теги: Кино Голливуд LifeStyle Дети
Источник: 24 Канал
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