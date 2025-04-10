Об этом рассказала руководительница Федерации спасения животных "Берсерк" Людмила Мельникова корреспондентам Общественного, передает 24 Канал. Овчарка Багира, которая пережила подрыв Каховской ГЭС и полтора года прожила в новой семье на Николаевщине, умерла 9 апреля.

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На Николаевщине умерла овчарка Багира

Багира была одной из восьми животных, которых спасли после катастрофы. Из-за паралича задних лап, вызванного межпозвоночной грыжей и тяжелыми условиями, в которых она находилась до того, собаку было необходимо долго реабилитировать.

По словам Людмилы Мельниковой, Багира пережила полтора дня в воде после затопления и только благодаря соседу, который успел ее отцепить с цепи, выжила. Позже началась реабилитация и собака снова начала ходить.

Несмотря на физические проблемы, Багира нашла новую семью, где ее искренне полюбили. Она прожила полтора года в Николаевской области, где стала неотъемлемой частью жизни своих новых владельцев.

Они были неразлучны, и он даже не мог пойти в магазин, потому что она всегда ходила за ним,

– добавляет волонтерка.

К сожалению, 9 апреля Багира умерла в результате старости, несмотря на постоянный ветеринарный надзор.