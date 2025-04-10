На Николаевщине умерла овчарка Багира, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС

Овчарка Багира, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС, умерла 9 апреля на Николаевщине. Полтора года она прожила в новой семье, где стала настоящим другом для своих хозяев.

Об этом рассказала руководительница Федерации спасения животных "Берсерк" Людмила Мельникова корреспондентам Общественного, передает 24 Канал. Овчарка Багира, которая пережила подрыв Каховской ГЭС и полтора года прожила в новой семье на Николаевщине, умерла 9 апреля.

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На Николаевщине умерла овчарка Багира

Багира была одной из восьми животных, которых спасли после катастрофы. Из-за паралича задних лап, вызванного межпозвоночной грыжей и тяжелыми условиями, в которых она находилась до того, собаку было необходимо долго реабилитировать.

По словам Людмилы Мельниковой, Багира пережила полтора дня в воде после затопления и только благодаря соседу, который успел ее отцепить с цепи, выжила. Позже началась реабилитация и собака снова начала ходить.

Несмотря на физические проблемы, Багира нашла новую семью, где ее искренне полюбили. Она прожила полтора года в Николаевской области, где стала неотъемлемой частью жизни своих новых владельцев.

Они были неразлучны, и он даже не мог пойти в магазин, потому что она всегда ходила за ним,

– добавляет волонтерка.

К сожалению, 9 апреля Багира умерла в результате старости, несмотря на постоянный ветеринарный надзор.