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      Овец, которых две недели морили голодом и не выпускали из фуры, признали безопасными

      63 Читати новину українською
      Инфекций у овец не нашли
      Инфекций у овец не нашли / Фото из открытых источников

      Животные, которые выжили после нескольких недель морения голодом в порту, не имеют инфекционных болезней, и они выживут.

      Напомним, в порту Черноморская трехуровневая фура с 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции. Следовательно, живой товар вернули в Украину. Но уже в Украине овец из терминала не выпускали. Запретили ветеринары. Мол, животные в Турции могли подхватить опасные болезни. Все это время животных не кормили. 57 овец умерли с голоду. Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.

      Согласно лабораторным исследованиям Госпродпотребслужбы, в крови овец инфекций, таких как ящур, оспа, блутанг, не обнаружили.

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      Между тем, исследования показали положительные показатели на заболевание инфекционным эпидидимитом баранов у четырех животных. Их сдадут на убой.

      Сейчас овцы в Тульчине Винницкой области. С хозяйкой отары подписали договор о намерениях по передаче животных на эко-ферму.

      Теги: Новости Украины Винница мир животных
      Источник: 24 Канал
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