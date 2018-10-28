Овец, которых неделями мучили в порту, наконец выпустили из фуры

С середины недели вся страна следила за тремя с лишним сотнями овец, которые стали заложниками бюрократии. Лишь в субботу, 27 октября, их освободили. Но уже почти шесть десятков животных погибли. История с овцами еще раз показала, что соответствующие государственные органы могут решать нестандартные ситуации.

57 овец не выдержали, а выживших начали кормить. Правда, сена дают совсем немножко, ведь желудки животных после двух недель голодного заключения в фуре в порту под Одессой могут не выдержать нагрузки. Уже в понедельник их осмотрят ветеринары.

Читайте также: Фура с овцами, которых неделями держали без еды, прибыла в Тульчин: видео

Около десяти часов вечера в субботу фура с изможденными овцами прибыла в Тульчин на ветеринарный санитарный завод, где занимаются утилизацией животных. Тамошние специалисты отсортировали мертвых животных. Для живых сделали специальный вольер – там их постепенно выводят из вынужденного голодания. Являются ли овцы носителями опасных инфекций, чего так боялись ветеринары, определят в понедельник – от этого зависит их дальнейшая судьба.



Овцы были заперты в фуре более двух недель

В Турции груз не приняли, поскольку номера на бирках у животных не совпадали с номерами в сопроводительных документах. Во время разгрузки фуры было видно, что некоторые овцы не имели номеров вообще. Специалисты уверены: ветеринарная служба имела основания запретить выгружать животных. Но этот случай показал неспособность государственных органов решать нестандартные ситуации.

Если действительно существовали обоснованные подозрения у ветеринарной службы по инфицированию этих животных на территории Турции, то к подтверждению или опровержению их подозрений следовало государственным органам позаботиться о надлежащем содержании этих животных. Если же не совпадают сопроводительные документы, бирки или номера, то очевидно, что это вина отправителя,

– пояснил адвокат Ярослав Лысенко.

Полиция Одесской области начала по этому случаю два уголовных производства: виновников могут наказать за жестокое обращение с животными и нарушение ветеринарных правил.

Напомним, в порту Черноморская трехуровневая фура с овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции, следовательно, живой товар вернули в Украину. Однако здесь овец из терминала не выпускали ветеринары. Вроде бы животные могли подхватить опасные болезни. Все это время овец не кормили, а спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.