11:15
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

      Государственные облигации – новый тренд в получении пассивного дохода

       
      ОВГЗ 2019 – новый тренд в получении пассивного дохода

      Украинцы отказываются от депозитов и переходят на новый вид сбережений – облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это ценные бумаги, приносящие пассивный доход своим владельцам.

      Каковы преимущества ОВГЗ?

      В отличие от депозитов, государственные облигации имеют более привлекательные процентные ставки – 15% годовых в гривне и 5% – в долларах. При этом безопасность ценных бумаг полностью гарантируется государством, поэтому инвестор сможет забрать свои сбережения в любой момент, не теряя накопленные проценты, которые начисляются ежемесячно. Но самым большим преимуществом ОВГЗ специалисты называют отсутствие взыскания налога на доходы физических лиц. То есть, если с полученной прибыли владелец депозита должен уплатить 18%, то в государственных облигациях лишь полтора процента военного сбора.

      Читайте также: Проект госбюджета на 2020 год внесли в Раду: сколько и на что предусмотрено

      ОВДП переваги і мінуси

      Как инвестировать деньги в ОВГЗ?

      Чтобы купить государственные облигации, в первую очередь нужно определиться с брокером, который вам в этом поможет. Это может быть банк или другое финансовое учреждение. Екатерина, жительница Киева, уже приобрела 45 облигаций и ежемесячно получает около 600 гривен пассивного дохода. Для покупки она выбрала компанию "Freedom finance", ведь, по ее словам, в отличие от других, здесь ценные бумаги можно приобрести по доступной цене. Если в банке минимальная сумма для приобретения облигаций от - миллиона гривен, то в Фридом Финанс Украина она начинается всего от 1150 гривен. К тому же, здесь не нужно платить дополнительные комиссии – оформление и хранение – бесплатное. Количество облигаций – неограниченное. Когда с суммой вложений и брокером определились, необходимо прийти в отделение компании паспортом и идентификационным кодом, подписать соответствующий договор и уже через 20 минут вы станете обладателем государственных ценных бумаг.

      У

      Читайте также: Альтернатива банковским вкладам: куда украинцам выгодно вкладывать деньги

      Поэтому сейчас купить государственные облигации и получать ежемесячный пассивный доход в Украине – не проблема. Главное, определиться с фирмой, которая вам в этом поможет. По подсчетам экспертов, только за последние полгода количество инвестиций в гривне выросло на два миллиарда.

      У

      Интересное: Законопроект о продаже земли: что предложило Раде правительство

       

      Теги: Новости Украины Финансовый советник finance
      Комментарии
      Комментарии

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук