Государственные облигации – новый тренд в получении пассивного дохода

Украинцы отказываются от депозитов и переходят на новый вид сбережений – облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Это ценные бумаги, приносящие пассивный доход своим владельцам.

Каковы преимущества ОВГЗ?

В отличие от депозитов, государственные облигации имеют более привлекательные процентные ставки – 15% годовых в гривне и 5% – в долларах. При этом безопасность ценных бумаг полностью гарантируется государством, поэтому инвестор сможет забрать свои сбережения в любой момент, не теряя накопленные проценты, которые начисляются ежемесячно. Но самым большим преимуществом ОВГЗ специалисты называют отсутствие взыскания налога на доходы физических лиц. То есть, если с полученной прибыли владелец депозита должен уплатить 18%, то в государственных облигациях лишь полтора процента военного сбора.

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Как инвестировать деньги в ОВГЗ?

Чтобы купить государственные облигации, в первую очередь нужно определиться с брокером, который вам в этом поможет. Это может быть банк или другое финансовое учреждение. Екатерина, жительница Киева, уже приобрела 45 облигаций и ежемесячно получает около 600 гривен пассивного дохода. Для покупки она выбрала компанию "Freedom finance", ведь, по ее словам, в отличие от других, здесь ценные бумаги можно приобрести по доступной цене. Если в банке минимальная сумма для приобретения облигаций от - миллиона гривен, то в Фридом Финанс Украина она начинается всего от 1150 гривен. К тому же, здесь не нужно платить дополнительные комиссии – оформление и хранение – бесплатное. Количество облигаций – неограниченное. Когда с суммой вложений и брокером определились, необходимо прийти в отделение компании паспортом и идентификационным кодом, подписать соответствующий договор и уже через 20 минут вы станете обладателем государственных ценных бумаг.

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Поэтому сейчас купить государственные облигации и получать ежемесячный пассивный доход в Украине – не проблема. Главное, определиться с фирмой, которая вам в этом поможет. По подсчетам экспертов, только за последние полгода количество инвестиций в гривне выросло на два миллиарда.

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