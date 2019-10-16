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      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

      Портфель ОВГЗ увеличился на 10 миллиардов гривен

       
      Купить ОВГЗ физлицу: выгодные условия, минимальная сумма

      Государственные облигации в Украине приобретают все большую популярность. Только с начала года их портфель увеличился до 10 миллиардов гривен.

      По словам специалистов, интерес к таким ценным бумагам начал расти еще в 2017 году. Тогда в стране начала внедряться жесткая монетарная политика и увеличиваться учетная ставка НБУ, соответственно, росла и доходность ОВГЗ.

      Читайте также: Государственные облигации нарасхват: украинцы массово инвестируют в среднесрочные ОВГЗ

      Сейчас средняя ставка в гривне составляет 15% в год, что превышает ставки по депозитам. Кроме того, ОВГЗ гарантированы государством, поэтому инвестор сможет в любой момент забрать свои сбережения. К тому же и продать облигации можно с большей доходностью, чем та, что была на момент покупки, утверждает Денис Белый, аналитик компании Фридом Финанс Украина:

      ОВГЗ – это инструмент с нулевой ставкой риска, ведь эмитентом облигаций является само государство, то есть возместить ОВГЗ в гривне оно сможет в любое время,
      – утверждает Денис Белый.

      Национальный банк Украины разделяет всех держателей ОВГЗ на определенные группы: сам НБУ, коммерческие банки, физические и юридические лица, являющиеся резидентами страны, и нерезиденты, то есть иностранцы. Именно последние сейчас наиболее активные покупатели украинских государственных облигаций. Их портфель с начала года вырос в десятки раз.

      Подробнее: Государственные облигации – новый тренд в получении пассивного дохода

      Правда, приобрести государственные облигации не так и просто – в большинстве банков минимальная сумма инвестиций в ОВГЗ – миллион гривен. По словам специалистов, такая немаленькая сумма обусловлена тем, что государственные облигации – не основной продукт таких финансовых учреждений. Они в основном "делают ставки" на депозиты и кредиты, а вот ОВГЗ обычно предлагают ВИП-клиентам.

      Значительно выгоднее можно купить государственные облигации в инвестиционной компании. В частности, в Фридом Финанс Украина минимальный порог инвестиций – 1150 гривен (стоимость одной облигации). Не нужно вкладчику и платить дополнительные комиссии за открытие счета и его обслуживание. К тому же государственные облигации не облагаются налогом на доходы физических лиц. То есть инвестору не придется платить 18% с суммы дохода, как в случае с депозитами, а лишь 1,5% военного сбора.

      Облігації в Україні

      Поэтому, как мы увидели, преимуществ в инвестировании в государственные облигации значительно больше, чем возможных рисков. Главное, ответственно подобрать партнера, который вам поможет в этом вопросе.

      Это интересно: Альтернатива банковским вкладам: куда украинцам выгодно вкладывать деньги?

       

      Теги: Новости Украины Финансовый советник finance
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