Портфель ОВГЗ увеличился на 10 миллиардов гривен

Государственные облигации в Украине приобретают все большую популярность. Только с начала года их портфель увеличился до 10 миллиардов гривен.

По словам специалистов, интерес к таким ценным бумагам начал расти еще в 2017 году. Тогда в стране начала внедряться жесткая монетарная политика и увеличиваться учетная ставка НБУ, соответственно, росла и доходность ОВГЗ.

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Сейчас средняя ставка в гривне составляет 15% в год, что превышает ставки по депозитам. Кроме того, ОВГЗ гарантированы государством, поэтому инвестор сможет в любой момент забрать свои сбережения. К тому же и продать облигации можно с большей доходностью, чем та, что была на момент покупки, утверждает Денис Белый, аналитик компании Фридом Финанс Украина:

ОВГЗ – это инструмент с нулевой ставкой риска, ведь эмитентом облигаций является само государство, то есть возместить ОВГЗ в гривне оно сможет в любое время,

– утверждает Денис Белый.

Национальный банк Украины разделяет всех держателей ОВГЗ на определенные группы: сам НБУ, коммерческие банки, физические и юридические лица, являющиеся резидентами страны, и нерезиденты, то есть иностранцы. Именно последние сейчас наиболее активные покупатели украинских государственных облигаций. Их портфель с начала года вырос в десятки раз.

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Правда, приобрести государственные облигации не так и просто – в большинстве банков минимальная сумма инвестиций в ОВГЗ – миллион гривен. По словам специалистов, такая немаленькая сумма обусловлена тем, что государственные облигации – не основной продукт таких финансовых учреждений. Они в основном "делают ставки" на депозиты и кредиты, а вот ОВГЗ обычно предлагают ВИП-клиентам.

Значительно выгоднее можно купить государственные облигации в инвестиционной компании. В частности, в Фридом Финанс Украина минимальный порог инвестиций – 1150 гривен (стоимость одной облигации). Не нужно вкладчику и платить дополнительные комиссии за открытие счета и его обслуживание. К тому же государственные облигации не облагаются налогом на доходы физических лиц. То есть инвестору не придется платить 18% с суммы дохода, как в случае с депозитами, а лишь 1,5% военного сбора.

Поэтому, как мы увидели, преимуществ в инвестировании в государственные облигации значительно больше, чем возможных рисков. Главное, ответственно подобрать партнера, который вам поможет в этом вопросе.

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