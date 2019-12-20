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      "Готовь сани с лета": аналитики советуют инвестировать в ОВГЗ для обеспечения достойной старости

       
      ОВГЗ выплаты в Украине 2019 – стастистика вкладов в ОВГЗ сегодня

      По статистике, каждый четвертый человек в мире после сорока лет начинает откладывать деньги "на старость".

      Украинцы в основном рассматривают варианты депозитов или держат наличные так сказать "под матрасом". В Европе же более трети откладывает деньги в ценные бумаги. Привычной такая практика является и для жителей США. Более 80 % пенсионного дохода они получают с собственных инвестиций. Тогда как украинцы обходятся в основном государственными выплатами. На следующий год в бюджет на это заложено более 170 миллиардов гривен. В Правительстве обещают, что пенсии вырастут, но до европейского уровня им еще далеко:

      "Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут незначительно, к сожалению. Для значительного увеличения выплат необходим очень серьезный ресурс", – утверждает Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

      Читайте также: Надежность и высокая доходность – государственные облигации продолжают привлекать инвесторов

      Чтобы увеличить свои доходы, специалисты советуют украинцам воспользоваться европейской практикой и начать уже сейчас вкладывать деньги в ценные бумаги. В частности, в государственные облигации, ведь, ОВГЗ на 100 % гарантированы государством. Поэтому, инвестируя в них, вы можете уверенными, что в любой ситуации вернете 100% своих денег и получите дополнительный доход. Тогда как по депозитам, в случае форс-мажоров, государство гарантирует возврат максимум 200 тысяч гривен.

      По оценкам Дениса Белого, аналитика по инвестициям компании Фридом Финанс Украина, инвестировать в ОВГЗ украинцы уже начали. В частности только за последние полгода портфель физических лиц вырос на два миллиарда. К тому же, активы популярных ныне негосударственных пенсионных фондов на 50% составляют именно гособлигации:

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      Это является свидетельством надежности данных ценных бумаг. То есть, когда вы вкладываете в гособлигации, вы получаете долгосрочную фиксированную доходность, которая вполне перекрывает темпы инфляции, и вы храните свои сбережения от обесценивания,
      – утверждает Денис Белый.

      В целом, аналитики называют ОВГЗ одним из наиболее ликвидных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. К тому же, в отличие от тех же депозитов, гособлигации не облагаются налогом на доходы физических лиц. Так, эксперты уверяют, что ОВГЗ – гарантия сохранения и приумножения доходов. А инвестиции в ценные бумаги – это общемировая практика, что позволяет и в преклонном возрасте твердо стоять на ногах, по крайней мере в финансовом плане. Выбор за вами.

      Теги: Новости Украины Финансы finance Финансовый советник
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