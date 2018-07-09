08:45
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Овсянка с семенами чиа: польза и вред

67 Читати новину українською
Польза и вред овсянки с семенами чиа
Польза и вред овсянки с семенами чиа / foodnetworklatam.com

Овсянка в сочетании с семенами стала очень популярным завтраком, ведь это не только хорошо утоляет голод, но и обеспечивает организм энергией на весь день.

Такой завтрак низкокалорийный, а еще он улучшает пищеварение.

Читайте также: Чем полезна овсянка и гречка на завтрак

Польза овсянки с семенами чиа

Семена чиа или зерна испанского шалфея диетологи называют "суперпродуктом", поскольку в нем есть много минералов, витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Регулярное потребление этого продукта способствует похудению – чиа стимулирует функции, которое участвуют в сжигании жира.

Чиа улучшает умственную и физическую работоспособность, регулирует уровень холестерина, снижает уровень сахара в крови, борется с запорами. В этом продукте содержится много жирных кислот Омега-3, а также в чиа есть два раза больше клетчатки, чем в других семенах.

Овсянка помогает очистить кишечник от ужина, такая каша притупляет голод на несколько часов. Овсянку полезно есть людям с лишним весом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Протеин и клетчатка способствуют укреплению и росту мышечной ткани больше, чем образованию жира.

Користь та шкода вівсянки з насінням чіа

Польза и вред овсянки с семенами чиа

Вред овсянки и семян чиа

Семена чиа не рекомендуют употреблять при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, поскольку этот продукт ухудшит состояние больного. Не употребляйте семена чиа при лечении зубов.

В сочетании с продуктами, которые имеют послабляющее действие, семена чиа может вызвать диарею. Не стоит употреблять такой продукт людям с низким давлением, при беременности, при наличии опухоли простаты злокачественного характера.

Овсянку не рекомендуют есть тем людям, у которых есть аллергия на глютен или целиакия – аутоиммунное заболевание тонкого кишечника. Если употреблять каши быстрого приготовления, то в организм будет поступать небольшое количество витаминов, потеряется способность регулирования обмена веществ.

К слову, врач Евгений Комаровский рассказал, какие каши принесут наибольше пользы для ребенка и взрослого.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сегодня, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 87
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 июля, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1077
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
8 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
228
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
8 июля, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
206
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
8 июля, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 2608
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук