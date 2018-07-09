Овсянка с семенами чиа: польза и вред

Овсянка в сочетании с семенами стала очень популярным завтраком, ведь это не только хорошо утоляет голод, но и обеспечивает организм энергией на весь день.

Такой завтрак низкокалорийный, а еще он улучшает пищеварение.

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Польза овсянки с семенами чиа

Семена чиа или зерна испанского шалфея диетологи называют "суперпродуктом", поскольку в нем есть много минералов, витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Регулярное потребление этого продукта способствует похудению – чиа стимулирует функции, которое участвуют в сжигании жира.

Чиа улучшает умственную и физическую работоспособность, регулирует уровень холестерина, снижает уровень сахара в крови, борется с запорами. В этом продукте содержится много жирных кислот Омега-3, а также в чиа есть два раза больше клетчатки, чем в других семенах.

Овсянка помогает очистить кишечник от ужина, такая каша притупляет голод на несколько часов. Овсянку полезно есть людям с лишним весом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Протеин и клетчатка способствуют укреплению и росту мышечной ткани больше, чем образованию жира.

Польза и вред овсянки с семенами чиа

Вред овсянки и семян чиа

Семена чиа не рекомендуют употреблять при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, поскольку этот продукт ухудшит состояние больного. Не употребляйте семена чиа при лечении зубов.

В сочетании с продуктами, которые имеют послабляющее действие, семена чиа может вызвать диарею. Не стоит употреблять такой продукт людям с низким давлением, при беременности, при наличии опухоли простаты злокачественного характера.

Овсянку не рекомендуют есть тем людям, у которых есть аллергия на глютен или целиакия – аутоиммунное заболевание тонкого кишечника. Если употреблять каши быстрого приготовления, то в организм будет поступать небольшое количество витаминов, потеряется способность регулирования обмена веществ.

К слову, врач Евгений Комаровский рассказал, какие каши принесут наибольше пользы для ребенка и взрослого.

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