Мовляв, їхня економіка страждає від прискорення інфляції та сповільнення економічного зростання. Наше дослідження показало, що міжнародна допомога Україні, крім наближення перемоги та, зрештою, забезпечення "дивідендів миру" для всього світу, коштує нашим союзникам набагато менше, ніж здається з першого погляду.

Читайте також Військові ховаються за дітьми: як Росія готується до деокупації Криму

Військова допомога Україні: Марафон партнерства

В умовах агресивних дій Росії військова допомога Україні з 2014 до 2021 року залишалася відносно скромною. До початку повномасштабної війни у 2022 році США, наприклад, надали допомоги на підтримання безпеки України не більше ніж на 2,5 мільярда доларів. Звіт парламенту Великої Британії про військову допомогу Україні у 2014 – 2021 роках констатує, що британський уряд за період 2015 – 2017 років, окрім різноманітного навчання, надав Україні нелетального військового обладнання на суму лише 2,2 мільйона фунтів.

Уже після того, як Росія у 2021 році почала активно накопичувати свої війська біля кордону, Велика Британія та Україна підписали Міжурядову рамкову угоду про сприяння спільним проєктам з розвитку військово-морських потужностей України, на які було виділено 1,7 мільярда фунтів.

Ситуація докорінно змінилася після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, хоча західні партнери ще певний час звикали до думки про необхідність підтримання України зброєю. Відповідно до оцінок Кільського інституту світової економіки загальні зобов'язання з військової допомоги Україні протягом 2022 року досягли приблизно 66,5 мільярда. Ця сума охоплює вартість обіцяної зброї, навчання, допоміжних послуг та фінансування для закупівлі товарів військового призначення.

Хоча цифри видаються вражаючими, особливо порівняно з розміром економіки України та попередніми пакетами допомоги, це становить лише близько 5% сукупних витрат на оборону країн-донорів у 2022 році за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (далі – SIPRI).

Водночас існує значна відмінність в обсягах допомоги Україні серед партнерів порівняно з їхнім валовим внутрішнім продуктом та оборонними бюджетами. Зокрема, країни, що відчувають безпосередню загрозу від Росії, насамперед Латвія та Естонія, виділили значно більшу частину своїх ресурсів на військову підтримку України.