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      Ожесточенный бой на Приазовье и другие провокации боевиков: как прошли сутки на Донбассе

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      Сутки на Донбассе: 21 обстрел украинских позиций, 2 воина ОС ранены
      Сутки на Донбассе: 21 обстрел украинских позиций, 2 воина ОС ранены / Соцсети

      В течение суток, 30 октября, ситуация на Донбассе оставалась напряженной, однако ее вполне контролировали Объединенные силы. В частности, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики 6 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Операции Объединенных сил.

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      За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Песков, Ломакино и Луганского. Опорные пункты наших войск возле последнего оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра. По позициям возле этого населенного пункта на Светлодарском направлении противник применил тяжелое вооружение больше всего – 3 раза,
      – отмечают украинские военные.

      По их словам, в результате обстрелов 30 октября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

      Также в штабе отмечают, что вечером оккупанты были очень активными на Приазовье, а украинские подразделения, со своей стороны, действовали адекватно обстановке, при необходимости велся огонь из очередных средств.

      По данным разведки, за минувшие сутки трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще двое ранены.

      "31 октября зафиксировано два вражеских обстрела. По позициям Объединенных сил, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, огонь велся возле Лебединского. Потерь нет", – добавляют в Штабе.

      Напомним, в течение суток 29 октября боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего один воин человек получил ранения.

      Теги: Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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