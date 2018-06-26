Ожирение у подростков: ученые США назвали основную причину

У детей и подростков, которые не спят достаточное количество часов в сутки, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В частности, недосыпание может привести к ожирению у молодых людей.

Об этом говорится на сайте Массачусетской больницы общего профиля, ученые которой пришли к таким выводам после проведенных исследований.

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В частности, ученые задействовали в испытаниях 829 подростков, которые в течение нескольких дней носили устройства, отслеживающие их активность и сон. Также, ученые оценивали факторы развития сердечных болезней, инсульта и диабета у молодых людей.

Так, в процессе исследования у добровольцев измеряли окружность талии, артериальное давление, уровень холестерина в крови и степень устойчивости к инсулину.

50% подростков, которые участвовали в эксперименте, спали минимум 7,4 часа в сутки. Лишь 2% придерживались советов врачей и спали до 8-9 часов в сутки.

Степень и качество сна становятся основой здоровья наряду с диетой и физической активностью,

– отметила руководитель и автор данного исследования Элизабет Сеспедес Фелисиано.

Ученые выяснили, что при малой продолжительности сна у юношей были выше кровяное давление и уровень холестерина, а обхват талии и количество жировых отложений тоже увеличивались. В соответствии с этим детям и подросткам рекомендуют спать не менее 8 часов в сутки, так как это избавит их от подобных проблем.

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