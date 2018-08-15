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Ожоги на кухне: первая помощь и что категорически нельзя делать

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Ожоги на кухне, что делать
Ожоги на кухне, что делать / unsplash.com

Часто задаваемые кухонные травмы – это ожоги. Обычно они неглубокие, но стоит знать, как действовать в таких случаях, чтобы избежать худших последствий.

1 степень – поверхностный ожог: на коже заметное покраснение, после нескольких часов оно исчезает, передает Zdorovia.

2 степень – тоже поверхностное покраснение, но со временем могут появиться желтоватые пузыри.

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3 степень – ожог достигает росткового слоя дермы, поврежденный участок отмирает и образуется ощутимый рубец.

4 степень – ожог захватывает клетчатку, мышцы и прочее. Последствия могут быть очень серьезные.

Опіки на кухні: що робити

Лечение ожогов 1 и 2 степени: сразу после получения травмы необходимо охладить кожу, промыв холодной водой. На пораженный участок можно наложить холодный компресс.

После охлаждения ожога используйте аэрозоль для наружного применения, содержащий декспантенол. Это улучшит восстановление кожи. Его можно применять как взрослым, так и детям.

Что нельзя делать: прикладывать кубик льда нельзя – это может спровоцировать микроповреждения. Также не стоит смазывать ожог жирной сметаной, маслом или сливками – это будет мешать затвердению кожи. Пузырьки не пробивать – так можно занести инфекцию в ранку.

Если у вас более серьезные ожоги, то после первой помощи немедленно обратитесь к врачу.

Що не можна роботи при опіках

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Теги: Здоровье Медицина Советы Лечение
Источник: 24 Канал
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