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Озвучено название острова и отеля, где будет встреча Трампа и Ким Чен Ына

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Остров Сентоза
Остров Сентоза / travelask

Исторический саммит президента США и лидера КНДР состоится в Сингапуре на острове Сентоза в роскошном отеле "Капелла".

Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс через Twitter.

В отеле "Капелла" состоятся переговоры, а жить Дональд Трамп и Ким Чен Ын будут, вероятно, в других местах.

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Как передает ВВС, президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет жить в гостинице "Шангри-Ла", которая ранее уже принимала американских президентов, а Ким Чен Ын, вероятно, остановится в отеле "Сент-Реджис Сингапур". Оба отеля находятся на главном острове страны.

В издании отмечается, что кроме участников саммита никто не сможет поселиться в гостинице Капелла даже за большие деньги. Забронировать номер на любой день вплоть до 15 июня невозможно.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие лидеры обеих стран.
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Вашингтон и Пхеньян не смогли скоординировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны КНДР.
30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

Остров Сентоза
Это один из 63 островов, из которых состоит Сингапур. Площадь острова – всего 500 гектаров. Там расположены курортные резиденции класса люкс, частные яхтенные причалы и поля для гольфа, но в прошлом Сентоза была ареной довольно мрачных событий: на острове господствовали пираты, кровопролития и войны.

Теги: Новости политики Сингапур Ядерная энергетика Ядерная безопасность Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости США КНДР
Источник: 24 Канал
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