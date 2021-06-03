Об инциденте стало известно во время утреннего обхода в 5 утра. Медсестра увидела пустую кровать и стала искать пациентку.

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Что известно о самоубийстве

  • Последний раз женщину видели живой во время вечернего медицинского обхода около 22 часов.
  • Утренний обход делала медсестра: она проверяла состояние пациентов.
  • Медсестра увидела пустую кровать и отправилась на поиски пациентки.
  • Она осмотрела этаж отделения, но безрезультатно.
  • Тогда медицинская работница вернулась в палату и выглянула в окно.
  • Она увидела тело пациентки на крыше между 2 и 3 этажом.
  • Предсмертной записки в палате и личных вещах не нашли.
  • На месте работают правоохранители.
  • О трагическом случае медицинский персонал сообщил сыну пациентки.