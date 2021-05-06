Падение из окна 17-летней девушки в Днепре: обнародовали новые детали трагедии
В Днепре 5 мая из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка. Стало известно, кем была погибшая, а также та версия событий одного из мужчин, которые были в квартире.
Источник:"Открытый"
В момент трагедии там были 2 человека, которых впоследствии задержали. Правоохранители их отпустили, однако расследование не остановили.
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Что известно об умершей
17-летняя девушка еще училась в школе. Она жила в этой квартире со своим мужем, которому 36 лет.
Ее мать давно умерла, а с отцом она почти не общалась. Поэтому девушку воспитывала бабушка.
Был ли это несчастный случай
Сейчас тело девушки отвезли на судмедэкспертизу. Следователи квалифицируют этот инцидент как несчастный случай. Однако, это еще может измениться в ходе расследования.
Журналисты также пообщались с матерью мужа погибшей. Женщина узнала о трагедии со слов сына и она уверена, что он ни в чем не виноват.
Выпивали, а потом она захотела сигарету, но Дима ей не давал. Она все же взяла ее и как будто пошла в спальню. Ну и потом, говорит, был шум какой-то. Когда он прибежал, увидел Риту уже внизу,
– добавила мать мужа погибшей
Мать мужа погибшей / Фото "Открытого"
Что было известно ранее
- 17-летняя девушка выпала из окна квартиры на 5 этаже примерно в 1 час ночи.
- Перед этим, очевидцы слышали ее крики о помощи.
- Медики по приезде лишь констатировали смерть несовершеннолетней.
- У нее была закрытая черепно-мозговая травма.
- Рядом с телом находился 35-летний мужчина, который был знаком с погибшей.
- Он пояснил, что у них произошел конфликт якобы из-за сигарет.
- Он вел себя агрессивно, поэтому полиции пришлось одеть на него наручники.
- В квартире находился еще один 36-летний мужчина – он снимал другую комнату в доме.
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