В Днепре 5 мая из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка. Стало известно, кем была погибшая, а также та версия событий одного из мужчин, которые были в квартире.

В момент трагедии там были 2 человека, которых впоследствии задержали. Правоохранители их отпустили, однако расследование не остановили.

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Что известно об умершей

17-летняя девушка еще училась в школе. Она жила в этой квартире со своим мужем, которому 36 лет.

Ее мать давно умерла, а с отцом она почти не общалась. Поэтому девушку воспитывала бабушка.

Был ли это несчастный случай

Сейчас тело девушки отвезли на судмедэкспертизу. Следователи квалифицируют этот инцидент как несчастный случай. Однако, это еще может измениться в ходе расследования.

Журналисты также пообщались с матерью мужа погибшей. Женщина узнала о трагедии со слов сына и она уверена, что он ни в чем не виноват.

Выпивали, а потом она захотела сигарету, но Дима ей не давал. Она все же взяла ее и как будто пошла в спальню. Ну и потом, говорит, был шум какой-то. Когда он прибежал, увидел Риту уже внизу,

– добавила мать мужа погибшей



Мать мужа погибшей / Фото "Открытого"

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