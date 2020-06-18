В июне падение украинской экономики остановилось: какие прогнозы на будущее
В апреле – мае происходило падение украинской экономики. В июне оно остановилось. В Кабмине ожидают сокращения экономики по итогам года не более, чем на 4-8%.
В правительстве оптимистично воспринимают восстановление экономической динамики, заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Укринформ".
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По его словам, по итогам года Кабмин ожидает падения экономики не более чем на 4-8%.
Какие факторы свидетельствуют о восстановлении роста экономики
- увеличилось потребление электрической энергии;
- возросло количество регистрации новых субъектов предпринимательской деятельности;
- прекратила расти безработица.
У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле – мае,
– отметил Марченко.
К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020 года.
Прогнозы относительно падения экономики Украины
- В правительстве прогнозировали, что экономика в 2020 году упадет на 3,9%. Правительственные эксперты ожидают падения ВВП на 4,2%.
- По информации Всемирного банка, украинская экономика в этом году упадет на 3,5%.
- Худшим является прогноз МВФ. В соответствии с ним уровень падения составит минус 8,2%.