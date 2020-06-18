В апреле – мае происходило падение украинской экономики. В июне оно остановилось. В Кабмине ожидают сокращения экономики по итогам года не более, чем на 4-8%.

В правительстве оптимистично воспринимают восстановление экономической динамики, заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет "Укринформ".

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По его словам, по итогам года Кабмин ожидает падения экономики не более чем на 4-8%.

Какие факторы свидетельствуют о восстановлении роста экономики

увеличилось потребление электрической энергии;

возросло количество регистрации новых субъектов предпринимательской деятельности;

прекратила расти безработица.

У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле – мае,

– отметил Марченко.

К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Прогнозы относительно падения экономики Украины