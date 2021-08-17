Падение коня в центре Одессы: показали выводы ветеринара

После падения коня в центре Одессы 14 августа сотрудники горсовета Одессы провели свое расследование. Они 16 августа осмотрели животное и его условия проживания. Это позволило сказать о возможном жестоком обращении.

При этом владелец говорит, что его конь Альберт вполне здоров, хоть и старенький – 16 лет. В сети обнародовали видео, где ветеринар проводит осмотр и рассказывает о состоянии животного.

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В состоянии здоровья есть сомнения

В конюшню, где живет Альберт, наведались представители городского Департамента экологии. Условия содержания животных в этом месте чиновники назвали удовлетворительными. Животные там имеют все необходимое.

Однако насчет состояния здоровья Альберта возникли сомнения. Как раз из-за этого у владельца требуют предоставить справку специалиста, имеющего лицензию ветеринара.

Прослеживается жестокое обращение, есть ушибы, лошадь ковыляет. Владелец говорит, что животное здорово. Поэтому мы ждем справку и рентген, который это подтверждает,

– сказал директор Департамента экологии Александр Тищенко.

Что сказал ветеринар

На записи, которую обнародовали, ветеринар проводит осмотр животного. Он сказал, что конь вполне здоров, и его состояние можно назвать удовлетворительным. Однако травма все же есть – во время падения Альберт повредил кожу ноги.

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Конь начал возить карету недавно

С журналистами согласился общаться лишь друг владельца животного. Он рассказал, что Альберт живет с этим мужчиной 3 года. Его и еще одного пожилого коня спасли от мясокомбината.

Сейчас, чтобы оплачивать аренду вольера и питание, животные по несколько часов в день катают по городу карету. При этом это делают якобы только, когда уже нет жары и недолго.

Активисты все же возмущаются

Начальник штаба общественной организации "Закон природы" Георгий Липский заявил, что невозможно назвать этого коня полностью здоровым. Поскольку, по словам владельца, он старый, но все же продолжает эксплуатироваться в коммерческих целях.

А то, что он упал – это неправильная эксплуатация животного. Почему он ходит не по траве, а по мостовой, зачем это делается? Одесса – это гуманный город, где такого не должно быть. Люди не должны в 21 веке использовать лошадей как средство передвижения,

- добавил Липский.

Коня могут забрать

Какова дальнейшая судьба Альберта – пока неизвестно. Вскоре его хозяин предстанет перед судом. После инцидента на него составили протокол по статье о жестоком обращении с животными. Она предусматривает штраф от 4 300 гривен, а также возможная конфискация животного.

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