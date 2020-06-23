Фактическое падение экономики было большим, чем прогноз Нацбанка за апрель 2020 года. Во втором квартале этого года ожидают углубления падения реального ВВП.

Это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось. Такое разъяснение обнародовал пресс-центр НБУ.

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Каковы основные причины продолжения падения ВВП в Украине

Аналитики Нацбанка объяснили, что важным фактором падения ВВП было падение инвестиций.

Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Такие большие темпы падения инвестиций в последний раз наблюдались во время кризиса 2014 – 2015 годов.

В I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток на сумму более 4,9 миллиарда гривен.

Доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года. Это произошло в основном из-за действия карантинных мер в течение всего квартала.

Какие прогнозы относительно падения ВВП Украины дает МВФ

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе.

В релизе Фонда сообщают, что в связи с утверждением 18-месячной программы "Stand by" для Украины на 5 миллиардов долларов, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3 % в 2022 году.

Согласно оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом 2020 году и 2% в следующем 2021 году.

А также уменьшится до 1,9% ВВП в 2022 году. Тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в 2020 году до 2% ВВП и в 2021 году – до 2,4% ВВП.

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