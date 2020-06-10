Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе.

В релизе Фонда сообщают, что в связи с утверждением 18-месячной программы "Stand by" для Украины на 5 миллиардов долларов, прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

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Согласно оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 1,7% ВВП в 2019 до 1,7% в 2020 году и 2% в следующем 2021 году.

А также ВВП уменьшится до 1,9% в 2022 году. Тогда как в апреле МВФ ожидал расширения дефицита в 2020 году до 2% ВВП и в 2021 году – до 2,4% ВВП.

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Что такое ВВП? Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.