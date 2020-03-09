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      Падение цен на нефть: Россия обвиняет во всем ОПЕК и говорит, что ситуация "прогнозируемая"

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      Российское правительство провело внеочередное заседание из-за ситуации с падением цен на нефть. По результатам заседания министр энергетики России Александр Новак заявил, что реакция рынка на отказ от сокращения добычи нефти была "совершенно предсказуемой".

      На встрече правительства рассматривались вопросы относительно мер для обеспечения стабильности российской экономики, сообщает российский Интерфакс.

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      В то же время Александр Новак обвинил страны ОПЕК в том, что не было продлено ограничение на добычу нефти. Мол, это Россия хотела продлить ограничения по меньшей мере до конца 2 квартала 2020 года.

      По словам российского министра, несмотря на предложение России, партнеры по ОПЕК решили наращивать добычу нефти и бороться за долю на рынке.

      Какой ситуация была на самом деле?
      На продлении ограничений настаивали члены ОПЕК. Так, Саудовская Аравия предлагала ограничивать добычу до конца 2020 года, чтобы коронавирус не повлиял на рынок нефти. Россия же согласилась только на ограничения в течение половины года.

      Так и не придя к согласию, саудовцы обратились к ценовому шантажу – они заявили о наращивании добычи нефти, параллельно снижая цену на нее, чтобы заинтересовать покупателей. Как следствие, цены на нефть обвалились.

      Интересно Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин

      В российском правительстве также заверили, что уже проработали сценарий выхода из соглашения об ограничении добычи нефти. Поэтому нынешняя ситуация – "в пределах прогноза".

      Российская нефтяная отрасль имеет качественную ресурсную базу и достаточный запас финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке,
      – заверил Александр Новак.

      При этом он заявил, что теперь российское правительство будет уделять особое внимание тому, чтобы стабильно обеспечивать нефтепродуктами национальный рынок.

      Как снизилась цена на нефть?
      На открытии рынка в понедельник, 9 марта, нефть буквально рухнула в своей стоимости. Так, цена на "черное золото" снизилась более чем на 30% – с 49 долларов за баррель до 32 долларов. Впрочем столь низкая цена продержалась не более получаса, а с тех пор средняя котировка стоимости составила около 36 долларов за баррель.

      Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензин
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Обвал цен на нефть Мировые биржи Саудовская Аравия Новости России нефть
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