Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей

Если гривна падает, то это коварные экспортеры и неспособный Нацбанк. Сама гривна падать не может – это коварный план. Власть грабит людей, НБУ опускает гривну. Если гривна растет, то это коварные политики, которые мочат один другого, это подготовка к выборам. Власть грабит людей, НБУ опускает доллар.

Курс гривны – это всегда повод засрать мозги людям из телевизора. Журналисты, прошу Вас, не спрашивайте у политологов про курс гривны. Они же ни черта в этом не понимают, но все равно будут говорить. Работа у них такая. И ничего разумного они не скажут.

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Гривна сама просто не может ни расти ни падать. Просто не способна. Всегда есть теория заговора. Всегда есть ответ у политологов. Причем чем меньше человек разбирается в экономике, тем более находчив он в поиске ответов. Да, гривна растет. Вернее, уже укрепилась с начала года. И делает это сама. И не потому, что Нацбанк что-то там задумал. Она растет потому что ей помогают сезонные факторы. Как помогали в прошлом году. И как помогали в позапрошлом.

У нас всегда посевная весной. Всегда. Так уж получилось в этой части мира. И всегда весной аграрии достают свои доллары из мешочков, продают их и сеют. И всегда это укрепляет гривну, если, конечнно, нет какой-нибудь больше волны в противовес, способной вызвать панику. В итоге гривна действительно укрепилась с начала года. И правду говорят, что является самой «укрепляющейся» валютой среди стран СНГ да и не только.

Да, гривна осенью будет падать. Будет. В рамках сезонных колебаний. Особенно сильно в декабре, когда местные советы начнут тратить деньги перед концом бюджетного года. И тут снова не будет никакой теории заговора. Это снова будет всего лишь экономика.

К сезонным факторам добавится общее давление на валюты развивающихся стран, возникающими благодаря торговым войнам Трампа. В итоге, мы получим незначительное снижение курса по итогам года. Это, конечно, если останемся в программе МВФ. Не останемся, то получим значительную девальвацию. Это снова всего лишь экономика.



Международный валютный фонд

Гривна не должна быть стабильной. Ее никто не держит. И не должен держать. Гривна – это температура экономики. И она должна отражать изменения в экономике. Все что делает Национальный Банк – сглаживает колебания. Убирает лишние волнение. Если много долларов на валютном рынке, то он скупает излишек в резервы. Если наметился ситуативный дефицит долларов на валютном рынке – продает валюту из резервов. Все. Ничего больше.

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Никто не устанавливает курс гривны. Никто не решает, какой курс должен быть в понедельник утром. Каждый раз, когда вы слышите, что очередной политолог или бывший крепкий хозяйственник рассказывает вам о том, что темные силы тащат гривну то ли вверх, то ли вниз, бросайте в него помидоры. Выключайте телевизор. Человек засирает вам мозг. И показывает свой могучий ум.