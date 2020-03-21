Падение экономики и замалчивание коронавируса: как Россия реагирует на распространение пандемии

В России все менее радостно. Владимир Путин затеял нефтяную войну с Саудовской Аравией, поставив на грань банкротства российские компании отрасли. Девальвация рубля может дойти до отметки 100 за доллар. Также в РФ замалчивается реальная ситуация с коронавирусом: чтобы провести голосование об измененнии Конституции 22 апреля.

Закат России

В последние дни из России приходят все менее радостные новости о положении вещей в этой стране. Сейчас уже можно смело говорить о том, что царь, обезумевший от жажды власти, готов пожертвовать и своими подданными, и экономикой, лишь бы только остаться на троне.

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Сначала об экономике. На прошлой неделе Владимир Путин затеял ценовую войну с Саудовской Аравией. Он вышел из соглашения по ограничению добычи и экспорта нефти. Цель была простая – снизить цену до 40 долларов за баррель, чтобы разорить американские сланцевые компании.

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Но Саудовская Аравия пошла дальше. Она обвалила цену до 25 долларов за баррель. Результат – опасность банкротства уже российских нефтяных компаний, а вместе с ними – и всей страны.

"Факт остается следующим: то, что Россия вышла (из сделки ОПЕК+ – 24 канал) и демонстративно на выходе заявила, что мы увеличиваем с 1 апреля добычу… ну, это в первую очередь удар по экономике Российской Федерации", – сказал вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун.

По его словам, разрыв этой сделки снизил нефтяные цены сильнее, чем пандемия коронавируса. Из-за безумного решения Путина Россия каждый день теряет 150 миллионов долларов. А каждую неделю – миллиард!

Российские нефтяники сейчас находятся в состоянии паники. Они понимают, что Саудовская Аравия может обвалить нефтяные цены и до 15 и до 10 долларов за баррель. В этом случае Россия будет продавать нефть себе в убыток. Ее добыча будет стоить дороже!

Вы понимаете дикость ситуации? Путин довел дело до того, что продажа нефти не пополняет бюджет, а высасывает из него деньги. Это же надо постараться!



Владимир Путин / Фото: gettyimages

Но и это еще не все. По данным издания The Bell, американцы сейчас планируют добить российскую нефтянку – ввести против нее дополнительные санкции. А когда она умрет, они сами хотят занять место России в ценовой сделке с ОПЕК.

Проще говоря, США сделают с Путиным именно то, что он сам собирался сделать с американскими сланцевыми компаниями.

► Последствия для населения России

Для населения России все будет еще печальнее. Уже сейчас люди там снимают свои сбережения с банковских счетов и скупают валюту. Они понимают: кризис будет ужасным, банки начнут разоряться.

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Тот же Федун, вице-президент "Лукойла", сказал по этому поводу вот что:

Курс рубля, к сожалению, будет падать, никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы упадут.



Леонид Федун / Фото: Getty Images

По данным политолога Валерия Соловья, у которого есть источники информации прямо в Кремле, правительство обсуждает вариант девальвации до уровня 100 рублей за доллар. Это приведет у огромному росту цен, и подавляющее большинство россиян из просто бедных станут совсем уж нищими.

Но тут есть важный момент. Путин боится отпускать рубль до дня голосования по поправкам в Конституцию, которые сделают его пожизненным диктатором. Поэтому сейчас Центральный банк России тратит сотни миллионов долларов из резервов на поддержание курса.

Таким образом, россиян скоро ждут низкие цены на нефть, девальвация национальной валюты, тотальная нищета, а также опустевшие золотовалютные резервы. Все то же самое было в 1991 году, когда развалился Советский Союз. Но тогда не было еще одного важного компонента, который есть сейчас – пандемии коронавируса.

Гуманитарная катастрофа

Ради сохранения своей власти Владимир Путин решил пойти на любые жертвы. Своим решением он отменил пандемию коронавируса в России. Смотрите. Обычный человек не может сделать себе тест на коронавирус. Использование иностранных тестов запрещено. Частным клиникам не разрешают обследовать больных, у которых подозревается коронавирус.

Дело доходит до настоящего безумия. Врачам запрещено ставить диагноз "коронавирусная инфекция", от них требуют диагноза "ОРВИ" или "пневмония".

Никакой жесткой системы карантина для заболевших и для здоровых в России нет. Даже те, у кого есть симптомы коронавируса, могут спокойно гулять по улицам, ничего им за это не будет.



Коронавирус в Росии / Фото: ЕРА

Общественный транспорт работает, театры и кино – тоже. Массовые мероприятия проводятся. Естественно, что заражаются тысячи и тысячи людей. Народ кормят лапшой о том, что никакой эпидемии коронавируса нет, а если бы и была, то она нестрашная.

Путин делает все возможное, чтобы избежать даже намека на развитие пандемии. Ему крайне важно, чтобы 22 апреля люди пришли проголосовать за его поправки в конституцию. Если для этого придется заразить полстраны коронавирусом, то так тому и быть. Он понимает, что если он не заставит людей проголосовать сейчас, то в будущем они уже точно его прокатят.

Одна есть проблема: в эпоху интернета уже невозможно спрятать тысячи больных людей. Региональные российские СМИ пестрят заголовками о тысячах людей, заболевших ОРВИ.

► Как реагируют медики

Независимый профсоюз врачей призвал медиков не выходить на дежурство без необходимой защиты от коронавируса. Это разумное требование – если умрут все врачи, то людей совсем некому лечить будет.

Группа российских врачей, оппозиционных политиков и общественных деятелей подписала открытое письмо к правительству с требованием принять экстренные меры для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Они хотят обеспечить полный карантин для инфицированных и контактировавших с ними, организовать доставку еды и вынос мусора. Кроме того, они предлагают на 3 месяца освободить граждан на карантине от квартплаты и платежей по ЖКХ и кредитам.

Также они призывают:

отменить все массовые мероприятия;

отложить голосование по поправкам в Конституцию;

закрыть все учреждения образования и культуры;

ограничить работу общепита;

перевести сотрудников компаний на удаленную работу;

обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу.

Знаете, каким был ответ российского правительства на это письмо? Думаю, вы догадались. Полиции и Росгвардии запретили уходить в отпуска и на больничный. Обезумевший Путин даже своих миньонов уже не бережет. Ему надо, чтобы они хоть здоровые, хоть больные, но поддержали его власть до 22 апреля.

Я не сомневаюсь, что уже 23 апреля в России введут и карантин, и все остальное. Но до голосования по конституции Путин будет делать вид, что все в порядке, что никакой пандемии нет.

О болезни он вспомнит только тогда, когда народ попытается протестовать против государственного переворота.



В России делают вид, что пандемии нет / Фото: forbes.ru

Кстати, уже известно, как это будет выглядеть. В Москве введут комендантский час, остановят работу общественного транспорта, запретят въезд и выезд из города и закроют все организации, кроме экстренных служб. План, в общем, понятный – как-нибудь дотянуть до 22 апреля, проголосовать, а потом уже закручивать гайки.

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Звучит разумно, но есть одна проблема. До 22 апреля, за целый месяц, коронавирус только в Москве подхватят уже несколько миллионов человек. Это приведет к гигантской гуманитарной катастрофе и невероятному количеству жертв.

Ради бесконечного сохранения своей власти Путин сначала устроил десятками миллионов россиян жуткую нищету, а сейчас еще и готовит им безумную гуманитарную катастрофу с десятками тысяч жертв.

Дальше там наверняка начнется полный хаос, так как даже полиция и спецслужбы сейчас будут поголовно заражены коронавирусом. Охранять вечную власть Путина будет попросту некому.



Кстати, для Украины это может стать большой проблемой, так как сейчас оттуда массово начнут бежать голодные и больные люди. К этому тоже надо быть готовыми.