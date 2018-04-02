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Падение китайской "Тяньгун-1": где приземлились обломки станции

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Китайская космическая станция
Китайская космическая станция "Тянгун-1" / Фото из свободных источников

Большинство элементов 8-тонной китайской космической станции "Тяньгун-1" сгорели в плотных слоях атмосферы, однако некоторые таки достигли поверхности Земли.

Об этом сообщает BBC.

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Китайское космическое агентство сообщило, что станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли 2 апреля в 3:15 (по Киеву) или 00:15 (по Гринвичу).

Астроном Джонатан Макдауэлл с Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики сообщил, что остатки станции, вероятно, упали на северо-запад от Таити.

"Тяньгун-1" был запущен в 2011 году для проведения экспериментов на орбите. Станция стала прототипом для конечной китайской космической станции, запуск которой запланирован на 2022 год, но она прекратила функционировать в марте 2016 года.

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Первоначально предполагалось, что "Тяньгун-1" сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако более поздние прогнозы показали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года. Также ученые ожидали, что часть обломков с космической станции не сгорит в плотных слоях атмосферы и достигнет поверхности Земли.

Космическая станция "Тяньгун-1"

В 2016 году Китай подтвердил, что потерял контакт с "Тяньгун-1" и больше не может контролировать ее движение, поэтому ученые не имели никакой информации, куда упадет станция.

В управлении мониторинга космического мусора ESA прогнозировали, что станция снова войдет в атмосферу Земли между 43 градусами северной и 43 градусами южной широты – это достаточно большой участок к северу и югу от экватора. Также специалисты Европейского космического агентства прогнозировали, что обломки "Тяньгун-1" упадут на землю в период с 30 марта по 2 апреля.

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Астрофизик Джонатан Макдауэлл считает, что "Тяньгун-1" – это 50 самое массовое неконтролируемое возвращение на Землю в истории.

Теги: Техно Китай Космос
Источник: 24 Канал
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