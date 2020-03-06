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      Падение мировых рынков из-за коронавируса: где Украина будет брать деньги

      - Читати новину українською

      Из-за эпидемии коронавируса мировые финансовые рынки начали закрываться, а тем временем в Кабинете Министров Украины почти отсутствует экономический блок, за исключением Министерства финансов. Впрочем, новоназначенный премьер уверяет, что в Украины есть очень большие внутренние рынки, которые до сих пор работают.

      Об этом Шмыгаль заявил в ходе дискуссии с депутатом от "Голоса" Юлией Клименко в эфире проекта "Право на власть".

      Интересно Новый Кабмин: что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ

      Народная избранница подчеркнула, что из-за закрытия финансовых рынков соседняя Беларусь не смогла разместить собственные облигации государственного займа.

      Скажите, пожалуйста, где вы будете брать деньги для того, чтобы покрывать медицинскую и образовательную реформы, платить людям пенсии? Где вы возьмете деньги, если их нет? Мировые рынки закрываются. Не потому, что Украина плохая или вы плохой, а потому что коронвирус накрывает все,
      – заявила Юлия Клименко.

      В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что большая и сильная страна Украина сможет пользоваться внутренним рынком.

      "У нас может и будет внешний заказ, над которым мы будем работать. То, что рынки закрылись сегодня, не означает, что они не откроются через неделю. Коронавирус и дырки в бюджете – это вызовы, которые необходимо преодолеть. Но над этим нужно работать, а не просто разводить руками. Мы будем работать", – пояснил глава правительства.

      Что известно о падении рынков в связи с коронавирусом?
      Мировые финансовые рынки уже несколько недель подряд продолжают свое резкое падение, вызванное эпидемией коронавируса. Так, например, потери фондового рынка в последнюю неделю февраля составляли 5 триллионов долларов. Все из-за паники, вызванной распространением эпидемии.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: подозрение на Донетчине и Днепропетровщине
      5 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новое правительство Шмыгаля Новости Украины Деньги Мировые биржи Партия Голос
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