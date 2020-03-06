Падение мировых рынков из-за коронавируса: где Украина будет брать деньги

Из-за эпидемии коронавируса мировые финансовые рынки начали закрываться, а тем временем в Кабинете Министров Украины почти отсутствует экономический блок, за исключением Министерства финансов. Впрочем, новоназначенный премьер уверяет, что в Украины есть очень большие внутренние рынки, которые до сих пор работают.

Об этом Шмыгаль заявил в ходе дискуссии с депутатом от "Голоса" Юлией Клименко в эфире проекта "Право на власть".

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Народная избранница подчеркнула, что из-за закрытия финансовых рынков соседняя Беларусь не смогла разместить собственные облигации государственного займа.

Скажите, пожалуйста, где вы будете брать деньги для того, чтобы покрывать медицинскую и образовательную реформы, платить людям пенсии? Где вы возьмете деньги, если их нет? Мировые рынки закрываются. Не потому, что Украина плохая или вы плохой, а потому что коронвирус накрывает все,

– заявила Юлия Клименко.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что большая и сильная страна Украина сможет пользоваться внутренним рынком.

"У нас может и будет внешний заказ, над которым мы будем работать. То, что рынки закрылись сегодня, не означает, что они не откроются через неделю. Коронавирус и дырки в бюджете – это вызовы, которые необходимо преодолеть. Но над этим нужно работать, а не просто разводить руками. Мы будем работать", – пояснил глава правительства.

Что известно о падении рынков в связи с коронавирусом?

Мировые финансовые рынки уже несколько недель подряд продолжают свое резкое падение, вызванное эпидемией коронавируса. Так, например, потери фондового рынка в последнюю неделю февраля составляли 5 триллионов долларов. Все из-за паники, вызванной распространением эпидемии.