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Падение самолета Ан-26 в Сирии: на борту были военные и бойцы "Вагнера"

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Падение самолета Ан-26 в Сирии
Падение самолета Ан-26 в Сирии / Фото из открытых источников

В результате катастрофы российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 военнослужащих, среди них были и бойцы ППК "Вагнер". Среди погибших мог быть российский генерал.

6 марта российский транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился.

Как сообщили в Минобороны РФ, 33 пассажира и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, были военными. Все погибли.

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"Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенный дом, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции съехала в овраг", – сообщает Telagram канал Mash.

Спасатели ищут тело командира майора Смирнова, у которого был полный список тех, кто находился на борту. Кроме того, российские СМИ сообщают, что мог погибнуть генерал-майор ВС РФ Еремеев В.В. Іnforesist со ссылкой на журналиста Семена Пегова сообщает, что среди погибших были и бойцы ППК "Вагнер".

Предыдущая версия падения самолета – ошибка пилотирования.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

Теги: Новости России Жертвы Война в Сирии авиация Катастрофа
Источник: 24 Канал
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