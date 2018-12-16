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      Падение Су-27 на Житомирщине: в ВСУ уверяют, что истребитель был новым, а пилот – опытным

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      Су-27
      Су-27 / Иллюстративное фото

      Су-27, который 15 декабря разбился на Житомирщине, является одним из самых новых истребителей этого типа, находящихся на вооружении ВВС ВСУ. В то же время пилот Александр Фоменко, который погиб на месте катастрофы, был подготовлен к выполнению задач и хорошо знал этот самолет.

      Об этом информируют в командовании ВВС ВС Украины.

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      Полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения, характерные для истребительной авиации, такие как учебные воздушные бои и другие. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное,
      – говорится в сообщении.

      Да, в воздушных силах отмечают, что летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях, а Су-27 является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, находящихся на вооружении ВС Украины.

      Отмечается, что в 2016 году самолет прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. В частности, капитальный ремонт прошли авиационные двигатели. В течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, а в небе провел 479 часов.

      "Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину. Сейчас все обстоятельства трагического происшествия выясняются. На месте катастрофы работает широкий круг профильных специалистов", – добавляют в воздушных силах.

      Напомним, 15 декабря во время военных учений в Житомирской области разбился многоцелевой истребитель Су-27, в результате чего погиб опытный военный пилот Александр Фоменко.

      Истребитель разбился при заходе на посадку.

      Теги: Аварии и ДТП Вооруженные силы Украины авиация Упал самолет Су-27 Новости Украины Жертвы Новости Житомира
      Источник: 24 Канал
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