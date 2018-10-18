Падение Су-27 в Винницкой области: появилась новая информация о погибшем пилоте из США

В катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" погиб 44-летний пилот из США Сет Неринг.

Американский пилот впервые принимал участие в военных учениях за рубежом и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

Читайте также: Падение Су-27 в Винницкой области: последние новости

Об этом на запрос "Громадского" сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

Подполковник Сет Неринг был уроженцем города Фресно в штате Калифорния, но проживал в Рино (Невада).

Ряды армии США Неринг пополнил в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16. После этого учился в офицерской школе и получил должность пилота.

Пилот имел длительный стаж на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа).

Имел более 20 лет опыта работы для пилота ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии,

– говорится в сообщении ВВС США.

В Национальной воздушной гвардии Калифорнии признали, что полет на Су-27УБ для Сета Неринга был первым.

До международных учений "Чистое небо-2018" Неринг не участвовал ни в каких других учениях за рубежом.

Сет Неринг не был женат и не имел детей. В США у него остались родители и сводная сестра.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2 — HansNichols (@HansNichols) 17 жовтня 2018 р.

16 октября во время международных военных учений в Винницкой области упал военный самолет Су-27УБ. В результате падения самолета погибли два пилота: украинец и гражданин США. 18 октября стало известно, что погибшим пилотом из США является 44-летний подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро".