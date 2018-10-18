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      Падение Су-27 в Винницкой области: появилась новая информация о погибшем пилоте из США

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      В катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области погиб пилот из США Сет Неринг
      В катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области погиб пилот из США Сет Неринг / airforcetimes.com

      В катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" погиб 44-летний пилот из США Сет Неринг.

      Американский пилот впервые принимал участие в военных учениях за рубежом и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

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      Об этом на запрос "Громадского" сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

      Подполковник Сет Неринг был уроженцем города Фресно в штате Калифорния, но проживал в Рино (Невада).

      Ряды армии США Неринг пополнил в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16. После этого учился в офицерской школе и получил должность пилота.

      Пилот имел длительный стаж на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа).

      Имел более 20 лет опыта работы для пилота ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии,
      – говорится в сообщении ВВС США.

      В Национальной воздушной гвардии Калифорнии признали, что полет на Су-27УБ для Сета Неринга был первым.

      До международных учений "Чистое небо-2018" Неринг не участвовал ни в каких других учениях за рубежом.

      Сет Неринг не был женат и не имел детей. В США у него остались родители и сводная сестра.

      16 октября во время международных военных учений в Винницкой области упал военный самолет Су-27УБ. В результате падения самолета погибли два пилота: украинец и гражданин США. 18 октября стало известно, что погибшим пилотом из США является 44-летний подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

      Теги: Новости Украины Жертвы Новости США авиация Упал самолет Су-27
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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