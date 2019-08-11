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      Падение цен на нефть "на пользу" для России

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      Августовское падение нефти "только на пользу"
      Августовское падение нефти "только на пользу" / Фото из открытых источников

      С начала августа нефть необычайно быстро стала обновлять минимумы своего ценаобразования.

      С начала августа, на волне обострения торговой войны США и КНР, роста добычи и экспорта "черного золота" в штатах, падении спроса на сырье на волне замедления мировой экономики, нефть показала небывалое падение.

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      Так, с 1 августа, ценаобразующий сорт BRENT обвалился с отметки $65 за баррель, до $56 за баррель на утренних торгах, с отскоком до $57,60. Даже не смотря на отскок, перспективы дальнейшего падения цен вполне реальные и в данном контексте нельзя не обойти стороной Россию, бюджет которой хоть и сшит ценой $41,6 за баррель, любое, даже незначительное падение стоимости нефти представляет собой неприятный шок для ее финансовой системы.

      Дело в том, что вся прибыль, которая выручается с продажи нефти выше базовой бюджетной стоимости $41,6, отправляется не на поддержку населения или экономики, а на скупку валюты, долларов, евро, британских фунтов. Именно за счет этих средств наполняются золотовалютные резервы Центробанка и ФНБ.

      В свою очередь, падение цены лишает Россию возможности активно скупать валюту, оперируя сверхприбылью. В среднем, с каждого пике на $10 за баррель, прибыль падает в объеме 1,4 – 1,5 трлн рублей. То есть, при сохранении нынешнего уровня цен, РФ в августе не досчитается именно этой суммы. Но, дальше – больше.

      При пересечении отметки в $49 за баррель и ниже, тем более $41,6, компенсацию нехватки поступающих средств РФ вынуждена будет осуществлять за счет девальвации рубля. Но, вот ведь дилемма, падение национальной валюты РФ на, к примеру, те же 10 рублей, позволит компенсировать нехватку поступлений на 1,3 триллиона рублей, что все равно недостаточно. Но, согласитесь, это весьма ненормальная будет компенсация, когда за доллар будут давать больше рублей, дабы забить бюджетную дыру, но снизив общее благосостояние населения.

      Но именно к таким методам и таким нарративам руководство РФ вынуждено будет прибегнуть в случае сохранения тренда на падение цен. А он сохранится. По крайней мере, агентство Technical Traders прогнозирует $40 за баррель, после технического отскока, а один из крупнейших нефтетрейдеров мира Vitol прогнозирует падение роста спроса на нефть с ожидаемых в 2019 году 1,2 миллионов баррелей в сутки до 600 тысяч баррелей в сутки.

      А это значит, что историю о падающей нефти и растущем рубле "на пользу" мы в этом году еще услышим не раз!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Новости США Цены Китай нефть
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