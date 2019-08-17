Падіння швидкості Гольфстріму: до чого це може призвести і як зачепить Україну?

М'які зими в Європі та хороша рибалка у Флориді залежать від теплої течії Гольфстрім. Однак в останні десятиліття його швидкість різко знижується. Причини зрозумілі — це діяльність людини. Тепер вчені розбираються в наслідках.

Вже кілька десятиліть кліматологи передбачають уповільнення Гольфстріму — масштабної атлантичної течії, яка несе теплу воду від східного узбережжя Північної Америки до північно-західної Європи. Згідно з новими даними, цей процес уже почався. Дослідження показують, що з середини XX століття швидкість Гольфстріму знизилася на 15%, досягнувши мінімуму за 1600 років.

Важливо для кожного: Нові правила для розумного управління відходами

Уповільнення Гольфстріму матиме серйозні наслідки по обидва боки Атлантики. Європу чекають більш холодні зими, звісно, у цьому числі й Україна, а схід США та Флорида зіткнуться з новими рекордами спеки. Крім того, цей процес погіршить наслідки зростання рівня моря в Північній Америці.

Є й плюси: окреме питання полягає в тому, як зміни океанських течій вплинуть на кількість ураганів. Зазвичай теплі води Гольфстріму служать "паливом" для тропічних штормів. Ймовірно, у міру уповільнення течії ураганів біля берегів США стане менше.

Попри те, що у вчених немає сумнівів у змінах клімату, що відбуваються в останні десятиліття та їх антропогенної природи, конкретні причини падіння швидкості Гольфстріму залишається предметом суперечок.

Можливо, це природні коливання, але, скоріше за все, проблема пов'язана з прискореним таненням гренландських льодовиків. В результаті цього в океан потрапляє багато прісної води, яка уповільнює океанську циркуляцію.

Серед кліматологів немає єдиної думки про те, коли Гольфстрім серйозно сповільниться або повністю зупиниться. Деякі кліматичні моделі пророкують, що це станеться вже в найближчі десятиліття, проте більшість фахівців сумніваються в цих прогнозах.

Є, однак, небезпечна тенденція: багато хто згоден, що на відміну від танення льодовиків або підвищення рівня моря, зупинка Гольфстріму може статися дуже різко після досягнення переломного моменту. За даними кліматичних реконструкцій, в минулому таке вже відбувалося.

Нагадаємо, що згідно з останніми дослідженнями, у XX столітті температурні зміни, вперше в історії спостережень, охопили 98% території Землі, тоді як в останні 2 тис. років цикли потеплінь та похолодань охоплювали тільки окремі регіони. А за оцінкою експертів ООН, кліматичні катастрофи внаслідок глобального потепління, відбуваються вже кожен тиждень і темп зростає набагато швидше, ніж передбачали фахівці.

Цікаво: Чим дихають і що п'ють українці: де дізнатися про забруднення довкілля у своєму регіоні?