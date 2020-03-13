16:49
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Paid Traffic Day: все, что нужно знать о платном трафике в 2020-м году

      - Читати новину українською

      Как не "сливать" бюджет, что лучше – таргетинг или контекстная реклама, как разобраться во всех рекламных инструментах и понять, какие работают лучше?

      Если вы хотите эффективно продвигать в интернете товары и услуги, у вас точно возникает множество вопросов.

      Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts собрала лучших специалистов своего дела, чтобы они рассказали вам всё о таргетированной и контекстной рекламе на бесплатной онлайн-конференции Paid Traffic Day.

      Когда и где пройдет конференция? 20 марта с 10:00 до 18:00 (по Киеву).

      И вам даже не нужно никуда идти, конференция пройдет онлайн на сайте WebPromoExperts!

      Что такое Paid Traffic Day?

      • Насыщенный день крутых кейсов, практической информации и полезных знаний.
      • 13 докладов от ведущих специалистов рынка по контекстной и таргетированной рекламе.
      • нетворкинг — в чате будет больше 3000 участников из самых разных индустрий.

      И еще одно нововведение — “круглый стол”, где спикеры будут отвечать на ваши вопросы и обсуждать главные тренды в рекламе на 2020 год.

      Такую дискуссию точно нельзя пропустить! Вопросы для спикеров вы можете оставлять на сайте уже сейчас.

      Что в программе?

      Вы услышите доклады от Сергея Вовка (Google), Влада Богуцкого (EVA), Инны Поник (Vodafone Ukraine), Марии Голуб (Netpeak Agency), Алексея Мамонтова (Inweb), Людмилы Беглоян (UAMASTER) и других практикующих экспертов.

      На конференции вы:

      • узнаете об эффективных инструментах и поймете, куда двигаться дальше в своей работе;
         
      • разберетесь, как управлять рекламным бюджетом и оптимизировать затраты на продвижение максимально эффективно;
         
      • поймете, как именно использовать конкретные инструменты в своей работе;
         
      • узнаете как провести аудит PPC и определить, почему не работает реклама;
         
      • сможете задать вопросы спикерам в прямом эфире и поучаствовать в круглом столе.

      Кому будет полезна конференция Paid Traffic Day?

      Эта конференция именно для вас, если вы PPC-специалист, интернет-маркетолог, таргетолог, который хочет научится правильно анализировать и масштабировать результаты рекламных кампании, или же вы владелец бизнеса, который хочет держать под контролем все процессы.

      Участие бесплатное, вам только лишь нужно зарегистрироваться!

      Также, вы можете приобрести запись и пересмотреть доклады в любое удобное для вас время. Кроме этого, в подарок вы получите запись прошедшей PPC Day!

      Организаторы и партнеры: WebPromoExperts, WebPromo.

      Зарегистрироваться!

      Вам может быть интересно: курсы Google Ads 

       

       

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
      Юлія Михайлова
      сегодня , 15:00 Самолет Милан - Киев: здоровые пассажиры и лживый блогер
      Юрій Бутусов
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 14:52 Новые минские протоколы: возможно ли примирение и окончание войны на Донбассе
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук