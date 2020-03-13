Paid Traffic Day: все, что нужно знать о платном трафике в 2020-м году

Как не "сливать" бюджет, что лучше – таргетинг или контекстная реклама, как разобраться во всех рекламных инструментах и понять, какие работают лучше?

Если вы хотите эффективно продвигать в интернете товары и услуги, у вас точно возникает множество вопросов.

Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts собрала лучших специалистов своего дела, чтобы они рассказали вам всё о таргетированной и контекстной рекламе на бесплатной онлайн-конференции Paid Traffic Day.

Когда и где пройдет конференция? 20 марта с 10:00 до 18:00 (по Киеву).



И вам даже не нужно никуда идти, конференция пройдет онлайн на сайте WebPromoExperts!

Что такое Paid Traffic Day?

Насыщенный день крутых кейсов, практической информации и полезных знаний.

13 докладов от ведущих специалистов рынка по контекстной и таргетированной рекламе.

нетворкинг — в чате будет больше 3000 участников из самых разных индустрий.

И еще одно нововведение — “круглый стол”, где спикеры будут отвечать на ваши вопросы и обсуждать главные тренды в рекламе на 2020 год.

Такую дискуссию точно нельзя пропустить! Вопросы для спикеров вы можете оставлять на сайте уже сейчас.

Что в программе?



Вы услышите доклады от Сергея Вовка (Google), Влада Богуцкого (EVA), Инны Поник (Vodafone Ukraine), Марии Голуб (Netpeak Agency), Алексея Мамонтова (Inweb), Людмилы Беглоян (UAMASTER) и других практикующих экспертов.

На конференции вы:

узнаете об эффективных инструментах и поймете, куда двигаться дальше в своей работе;



разберетесь, как управлять рекламным бюджетом и оптимизировать затраты на продвижение максимально эффективно;



поймете, как именно использовать конкретные инструменты в своей работе;



узнаете как провести аудит PPC и определить, почему не работает реклама;



сможете задать вопросы спикерам в прямом эфире и поучаствовать в круглом столе.

Кому будет полезна конференция Paid Traffic Day?



Эта конференция именно для вас, если вы PPC-специалист, интернет-маркетолог, таргетолог, который хочет научится правильно анализировать и масштабировать результаты рекламных кампании, или же вы владелец бизнеса, который хочет держать под контролем все процессы.

Участие бесплатное, вам только лишь нужно зарегистрироваться!



Также, вы можете приобрести запись и пересмотреть доклады в любое удобное для вас время. Кроме этого, в подарок вы получите запись прошедшей PPC Day!

Организаторы и партнеры: WebPromoExperts, WebPromo.

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