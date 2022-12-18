Волонтерка створила новорічні кульки з зображенням Головнокомандувача ЗСУ. Усі вирушені кошти дівчина відправить на допомогу нашій армії.

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Не кульками єдиними

Попри відключення світла, нестачу ресурсів та вільного часу волонтерка все ж зробила нооврічний подарунок для українців.

Ялинкова прикраса із зображенням Залужного / Фото Дана Ярова

Дівчина, окрім ялинкових прикрас, виготовила також календар з Героями України, до якого всходить книга нарисів про цих Героїв.

Також Дана розробила листівки з нашими захисниками, якими можна вітати усіх знайомих з Новим роком.

Календар із Героями України / Фото Дана Ярова

Як придбати вироби

Волонтерка зазначила, що на лотареї та аукціони нема часу, адже допомогти нашій армії потрібно якнайшвидше.

Тому кожну позицію Дана виставлятиме на своїй сторінці у фейсбуці. Для того, аби придбати товар, потрібно всього лиш залишити коментар під постом.

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