На сході Пакистану 7 лютого трапилася жахлива ДТП. Там пасажирський фургон на швидкості влетів у вантажівку. Відомо, що 4 людини загинули, ще десятки – отримали поранення.

Деталі ДТП

Аварія сталася в окрузі Музаффаргарх провінції Пенджаб, що на сході Пакистану. Автомобілі рухалися головною автомагістраллю округу.

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За попередньою інформацією, саме пасажирський фургон влетів у вантажівку, яка їхала у зустрічному напрямку. Швидше за все, припускають місцеві ЗМІ, причиною фатального зіткнення стало перевищення швидкості водієм фургона.

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок ДТП щонайменше 4 людини загинули на місці. Ще 25 пасажирів отримали травми різного ступеню важкості. Їх госпіталізували до найближчих лікарень. Наразі вони перебувають під пильним наглядом лікарів.

Правоохоронці Пакистану почали розслідування справи.

Округ Музаффаргарх, де трапилася аварія: карта

Зауважимо, що у жовтні 2020 року у Пакистані трапилася ще одна жахлива ДТП. На півночі країни на автобус обвалися тонни каміння. У результаті інциденту загинули всі 16 людей, які у ньому перебували.

На жаль, у Пакистані часто трапляються ДТП. Головні причини – недотримання правил безпеки та погана інфраструктура, особливо на гірських дорогах.