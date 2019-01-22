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      Пакьяо и Мейвезер неожиданно встретились на баскетбольном матче с участием украинца Михайлюка

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      Флойд Мейвезер встретился с Мэнни Пакьяо
      Флойд Мейвезер встретился с Мэнни Пакьяо / Фото из открытых источников

      Во время матча регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз" произошла неожиданная встреча двух великих чемпионов Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) и Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) .

      Пакьяо, который в минувшие выходные победил по очкам Эдриена Броннера и защитил титул чемпиона WBA в полусреднем весе, сознательно прошелся за спиной непобедимого американца Мейвезера, который смотрел баскетбол с первого ряда.

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      Реакция Флойда была весьма неоднозначной. Он вроде бы и подал Мэнни руку, но в последний момент сжал кулак.

      Несмотря на то, что "PacMan" и "The Money" просто перекинулись парой фраз, это, скорее всего, будет дополнительный повод для разговоров о возможном матч-реванше между ними.

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      Теги: Баскетбол Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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