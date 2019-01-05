Пакьяо может провести бой против Гарсии

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) открыл амбициозные планы на будущее.

Пакьяо, которого вскоре ждет встреча с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Эдриэном Бронером, не исключил, что в будущем он проведет поединок с Майки Гарсией.

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Вариантов для следующих поединков достаточно. В том числе я рассматриваю возможность боя с Майки Гарсией. У нас один и тот же промоутер, так что это вариант. Что касается его встречи со Спенсом, то Гарсия хорош и покажет хорошее шоу,

– цитирует слова филиппинца Boxingnews24.

Напомним, что встреча Мэнни Пакьяо и Эдриэна Бронера состоится 19 января. Что касается поединка Майки Гарсии и Эррола Спенса, то эта встреча состоится 16 марта на вечере бокса в Арлингтоне.

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