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      Палата представителей США утвердила бюджет без средств на стену на границе с Мексикой

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      Конгресс не выделил деньги на строительство стены
      Конгресс не выделил деньги на строительство стены / 24 Канал

      Палата представителей США, которая в четверг приступила к работе в новом составе и теперь контролируется Демократической партией, поздно вечером демонстративно утвердила документ о продлении финансирования федерального правительства США, которое не включает в себя деньги на строительство физического барьера на американо-мексиканской границе.

      Об этом сообщило издание "ТАСС".

      Читайте также: Голос Америки: Трамп отказывается подписывать государственный бюджет США – известная причина

      Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что наложит вето на любой документ о продлении финансирования правительства, которое не будет включать в себя деньги на возведение стены на границе с Мексикой. Более того, руководство Сената Конгресса США, который в новом созыве прежнему контролируется республиканцами, пообещало даже не выносить на голосование подобный законопроект.

      Фактически, демократы взяли два документа о финансировании правительства: один предусматривает выделение ассигнований только на разблокирование до 8 февраля работы министерства внутренней безопасности, которое отвечает, в том числе, за безопасность на границах, а второй – подразумевает финансирование всех приостановили работу ведомств до 30 сентября. Но оба они, как ожидается, будут заблокированы Сенатом в пятницу.

      Напомним, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении полностью закрыть границу США с Мексикой, если правительство не выделит финансирование на строительство стены.

      Теги: Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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